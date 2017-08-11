Vertu распродает золотые телефоны с 10-кратной скидкой

После банкротства Vertu компания распродает остатки премиальных телефонов со своего главного завода в Великобритании. Их стоимость на аукционе составляет 4-8% от реальной. С молотка уйдут даже экспонаты музея Vertu.

Vertu прощается с остатками роскоши

Компания Vertu продает с аукциона все оставшиеся на главной фабрике в Великобритании телефоны. Точное число моделей пока неизвестно, зато обнародованы некоторые цены, и они составляет лишь несколько процентов от реальной стоимости премиальных телефонов.

Например, модель Vertu Signature с корпусом из золота 18 карат и черной кожи аллигатора, за который раньше пришлось бы выложить $20 тыс., теперь обойдется лишь в $1,5 тыс. Vertu Ti Ferarri, который на момент выпуска в 2013 г. оценивался в $16 тыс., будет продан за $670. Телефоны, не обладающие эксклюзивным статусом, будут продавать коллекциями. Одна из них, состоящая из 54 моделей, достанется новому обладателю всего за $1,5 тыс.

Также с молотка пойдет полная коллекция музея Vertu, в которую вошли уникальные прототипы телефонов и невыпущенные модели: всего 105 экземпляров, которые оценены в $26 тыс. Аукцион пройдет на онлайн-площадке BidSpotter 11 августа 2017 г., и, хотя некоторые цены поднимутся в результате торгов, они все равно будут очень далеки от тех, что Vertu устанавливала в годы былого величия.

Реанимация бренда не удалась

Vertu лихорадило на протяжении последних пяти лет. За это время погрязшая в долгах компания сменила трех владельцев. Компания создавалась в 1998 г. как премиум-подразделение Nokia, но 2007 г. была продана за €200 млн шведской EQT VI. Та перепродала ее гонконгской корпорации Godin Holdings. Последним владельцем Vertu в марте этого года стал турецкий бизнесмен Хакан Узан (Hakan Uzan), приобретение бренда обошлось ему в $60,8 млн.

Престижные телефоны Vertu распродают по низким ценам после банкротства компании

Сам Узан много лет живет в изгнании в Париже: на родине его ищут за мошенничество, а европейский суд даже заочно приговорил его к 15 месяцам тюрьмы за мошенничество, которое в начале века принесло многомиллионные убытки Nokia и Motorola. Такое же решение вынес суд Нью-Йорка, поэтому турецкий бизнесмен в США старается не появляться. Также СМИ сообщают, что он много лет назад испортил отношения на почве бизнеса с нынешним главой США Дональдом Трампом.

«Vertu — это признанный бренд с собственной нишей на рынке, — сказал тогда Хакан Узан. — Я намерен плотно работать с командой компании и предоставить дополнительные инвестиции в Vertu для реализации полного потенциала бренда».

Телефоны Vertu славились ручной сборкой, исключавшей практически любой брак

Уже в июне поползли слухи о том, что планы Узана очень далеки от осуществления. На этой волне управляемая из России компания-производитель люксовых смартфонов Caviar объявила о намерении купить Vertu за €40 млн.

Спустя еще 1,5 мес. дело о банкротстве компании уже рассматривалось в суде. Узан предложил кредиторам $2,4 млн при общей задолженности около $165 млн.

«Все наши попытки достигнуть договоренности потерпели неудачу в связи с тем, что финансовые требования, оговоренные в процессе переговоров, вышли за пределы финансового выживания новой компании», — заявил по этому поводу официальный представитель Vertu.

В итоге компания была признана банкротом, что автоматически привело к закрытию единственной фабрики в Великобритании и увольнению 200 сотрудников. По данным ряда западных СМИ, Узан планирует возродить компанию в будущем, однако подобные перспективы выглядят туманными.