AMD выпустила «самые мощные в истории» процессоры для ПК

Процессоры AMD Ryzen Threadripper поступили в продажу. В компании их называют «самыми мощными в истории ПК». Пока что доступны 16-ядерная и 12-ядерная модели из линейки. Младший 8-ядерный процессор появится в магазинах в конце августа.

AMD выпустила процессоры премиум-класса

Компания AMD начала продажи двух из трех процессоров, входящих в линейку Ryzen Threadripper. Покупателям уже доступны 16-ядерная 32-поточная модель 1950X и 12-ядерная модель 1920X с 24 потоками. Последней, в конце августа 2017 г., выйдет модель 1900X с восьмью ядрами и 16 потоками.

Новые процессоры основаны на 14-нанометровой архитектуре Zen. Помимо четырехканального контроллера памяти DDR4, они обладают встроенным контроллером интерфейса PCI Express на 64 линии. Подразумевается прямое подключение SATA/NVMe/USB к процессору. Новинки также используют процессорное гнездо Socket sTR4 с 4096 контактами, которое ранее никогда не использовалось. Материнские платы для новых моделей поставляют ASRock, Asus, Gigabyte и MSI.

Как и анонсировалось на этапе создания, множитель процессоров разблокирован, что позволяет пользователям выполнять самостоятельный разгон. Базовая частота Ryzen Threadripper 1950X составляет 3,4 ГГц, у 1920X этот показатель 3,5 ГГц, а у 1900X — 3,8 ГГц. Все модели обладают потенциалом разгона до 4 ГГц. Первые эксперименты тестировщиков-любителей показали, что достаточно безопасно достигается и частота 4,09 ГГц.

Цены на новинки намекают, что продукция рассчитана для пользователей ПК премиум-класса. Ryzen Threadripper 1950X обойдется в $999, модель 1920X стоит $799, ожидаемая стоимость младшего процессора 1900X — $549.

Конкуренция с Intel

Новая линейка AMD призвана конкурировать с последней линейкой Intel i9. Характеристики большинства моделей из нее были обнародованы на этой неделе.

Процессор Core i9-7980XE работает на тактовой частоте 2,6 ГГц, но потенциал разгона достаточно велик: в режиме Turbo Boost 2.0 — до 4,2 ГГц, а Turbo Boost 3.0 разгоняет два ядра до 4,4 ГГц. Процессор укомплектован 18 ядрами и 36 потоками, а его стоимость выше, чем у решений AMD — $1999. 16-ядерный 32-поточный Core i9-7960X с частотой 2,8 ГГц разгоняется до аналогичных показателей, но стоит дороже — $1699. Еще одна ключевая модель линейки — 14-ядерный 28-поточный Core i9-7940X стоимостью $1399 с базовой частотой 3,1 ГГц.

Компания AMD приводит на своем сайты результаты сравнения процессоров из конкурирующих линеек, из которых можно сделать вывод о том, что Ryzen Threadripper превосходит решения Intel.

AMD сравнила процессоры Ryzen Threadripper с Intel i9

Впрочем, независимые тесты уже продемонстрировали, что в задачах, которые не требует равномерной нагрузки на все ядра, новинки от AMD уступают конкуренту. Такая же ситуация как минимум с некоторыми современными играми.

Новые процессоры AMD проигрывают в производительности конкурентам из Intel в некоторых играх

Тем не менее, аналитики отмечают, что AMD наконец-то удалось выпустить линейку, которая хотя бы на каком-то уровне будет конкурировать с Intel, чьи решения безоговорочно лидируют на рынке на протяжении многих лет.