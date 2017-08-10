Выручка Mail.Ru увеличилась на треть

Mail.Ru Group сообщила о годовом росте квартальной выручки на 36,8%, а чистой прибыли — на 2,1%. Основные источники дохода — реклама, соцсеть «Вконтакте» и онлайн-игры. Запрет сервисов компании на территории Украины мало повлиял на продажи.

Результаты квартала

Выручка Mail.Ru Group во II кв. 2017 г. составила 13,127 млрд руб., что на 36,8% больше аналогичного показателя за предыдущий год. При этом чистая прибыль компании продемонстрировала годовой рост на 2,1% и достигла 3,038 млрд руб. По состоянию на 30 июня 2017 г. на счетах Mail.Ru Group оставалось 8,597 млрд руб.

Если говорить о первом полугодии 2017 г., то выручка компании за этот период составила 26,328 млрд руб., показав годовой рост на 33,3%. Чистая прибыль по итогам полугодия достигла 6,812 млрд руб., что на 18,5% больше прибыли за аналогичный период предыдущего года.

В пресс-службе Mail.Ru Group пояснили, что блокировка ее сервисов на территории Украины нанесла достаточно незначительный урон: поступления из этой страны уменьшились всего на 1,5%. В целом результаты полугодия позволили компании пересмотреть прогноз выручки на 2017 г. Если раньше Mail.Ru Group надеялась на годовой рост продаж в размере 17-21%, то теперь намерена добиться роста на 23-26%. Таким образом, выручка за весь год должна составить 52,6-53,9 млрд руб.

Результаты по отдельным сегментам

Выручка Mail.Ru Group от рекламы достигла в минувшем квартоале 5,395 млрд руб., что на 28,7% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Самый динамичный рост демонстрируют продажи рекламы в новостных лентах соцсетей, а также видео и мобильной рекламы, в следующем полугодии компания продолжит развивать эти направления. Mail.Ru Group отмечает, что заказчики все большую долю рекламного бюджета направляют на онлайн-рекламу, особенно мобильную.

Mail.Ru отчиталась о годовом росте выручки и прибыли



Выручка от соцсети «Вконтакте» достигла в минувшем квартале 3,074 млрд руб., показав годовой рост на 59,1%. Основную часть этой суммы составляют продажи рекламы, но в последнем квартале был отмечен также рост поступлений от продаж виртуальных сервисов. В июне «Вконтакте» насчитывала в общей сложности 91 млн пользователей, 77 млн из них заходили в соцсеть с мобильных устройств. Mail.Ru Group отмечает, что аудитория ресурса продолжает расти несмотря на запрет на территории Украины.

Выручка компании от массовых многопользовательских онлайн-игр продемонстрировала в минувшем квартале рост на 53,6% и достигла 3,850 млрд руб. Около 50% этой суммы было получено за рубежом, причем этот процент также растет. Из успешных игр можно назвать Warface, War Robots и Revelation. Из недавно запущенных хорошо себя показали консольная версия Skyforge и HAWK. До конца 2017 г. должно состояться еще несколько запусков, в том числе существенно обновленной Armored Warfare.

Продажи виртуальных сервисов в соцсетях показали годовой рост на 24,4%. Компания отмечает позитивную динамику кроссплатформенных сервисов, особенно подписочных, в частности, сервиса «VIP».

Новые продукты

Mail.Ru Group отмечает рост сервиса Delivery Club, приобретенного компанией в ноябре 2016 г. В мае 2017 г. компания сообщила о приобретении ZakaZaka, который будет интегрирован с Delivery Club. По итогам минувшего квартала количество заказов в Delivery Club, превысило 950 тыс. Сервис работает более чем с 5750 ресторанами. Компания полагает, что этот бизнес станет прибыльным в течение 2018 г.

Сервис объявлений с привязкой к геолокации «Юла» демонстрирует рост аудитории на протяжении всех 18 месяцев с момента запуска. В минувшем квартале его месячная аудитория достигла 20 млн пользователей, суточная — 4 млн пользователей. По данным App Annie, приложение присутствует в топе-5 общего рейтинга российского App Store и Google Play. В настоящий момент Mail.Ru Group интегрирует с «Юлой» сайт объявлений о продаже автомобилей Am.ru, приобретенный компанией в апреле 2017 г.

Сервис райдшеринга для междугородных поездок BeepCar, запущенный в I кв. 2017 г., в настоящий момент работает в 19 странах. В июне количество установок приложения достигло 1,9 млн.