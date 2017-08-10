Начал работу первый в мире невзламываемый спутник с квантовым шифрованием

Китайские ученые объявили об успешном эксперименте в области квантового шифрования: им удалось отправить данные на Землю со своего спутника. Это приблизило страну к созданию невзламываемой сети, которую в Пекине хотят построить к 2030 г.

Квантовое шифрование победит киберпреступность

Китайские ученые первыми в мире смогли успешно передать данные с применением технологии квантового шифрования. Пакет информации был отправлен со спутника «Мо-Цзы» на наблюдательные станции Синлун (провинция Хэбэй) и Наньшань (Синьцзян-Уйгурский автономный район).

Академик китайской академии наук Пан Цзянвэй (Pan Jianwei) в интервью агентству «Синьхуа» рассказал, что расстояние между спутником и наземными станциями составляло от 645 до 1200 км в разные моменты передачи пакета данных. Скорость самой передачи, как отметил ученый, была «на 20 порядков больше», чем с помощью воображаемого оптоволокна, проложенного из космоса. Также ученый рассказал, что во время движения спутника над территорией Китая для эксперимента есть только одно 10-минутное окно, в которое можно сгенерировать и передать на Землю 300 Кбит зашифрованной информации.

«Мо-Цзы» запустили в августе 2016 г.

«Технология квантового шифрования решает несколько вопросов безопасности. Например, абсолютно безопасного телефонного разговора, который никто не сможет прослушать, или передачи банковских данных, которые никто не сможет перехватить. При попытке взлома квантового канала связи, все передаваемые по нему данные будут просто уничтожены», — сказал Пан Цзянвэй.

Китай строит абсолютно безопасную сеть

Исследовательский проект «Мо-Цзы» рассчитан на два года. Сам спутник был запущен 16 августа 2016 г. Его вес составил 631 кг, период обращения вокруг Земли — 90 мин. Изначально планировалось передавать данные на пять станций в Китае и Австрии. К концу года будут готовы еще две наземных объекта — в Германии и Италии.

По мнению ученых, квантовое шифрование уже к 2030 г. позволит Китаю создать невзламываемую сеть, обеспечивающую полную конфиденциальность и устойчивую к любым атакам. Считывать информацию с подобных каналов данных третьим лицам помешает фундаментальный закон квантовой физики — принцип неопределенности Гейзенберга, который постулирует необратимые изменения квантовой системе при внешнем вмешательстве.

Одной из ключевых фигур эксперимента стал австриец Антон Зейлингер (Anton Zeilinger). Он первым выдвинул идею квантового шифрования в космосе, но задумку забраковали на уровне Европейского космического агентства. После этого ученый присоединился к китайской команде.

Ранее эксперименты с квантовым шифрованием проводились только на Земле: в Европе, США и Китае. Для передачи ключей использовалось оптоволокно, но по мере продвижения сигнал ослабевал. Размещение источника сигнала в космосе решило эту проблему, поскольку основную часть пути фотоны проходят в вакууме.