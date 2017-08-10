«Касперский» прекращает преследование Microsoft в России и по всему миру

«Лаборатория Касперского» больше не имеет официальных претензий к Microsoft в части ограничения конкуренции на рынке антивирусов и свернет преследование ИТ-гиганта в Европе и России. Компанию удовлетворили сообщения американской корпорации об изменении политики обновления Windows.

Претензий больше нет

Вслед за сообщениями Microsoft о готовности скорректировать политику безопасности для клиентов Windows, «Лаборатория Касперского» заявила, что у нее больше нет официальных претензий к этой корпорации. «Мы абсолютно удовлетворены изменениями, которые будут реализованы в Windows 10 Fall Creators Update, и мы предпримем все необходимые меры для снятия наших требований и информирования всех регулирующих органов о том, что у нас больше нет вопросов к Microsoft», — написали представители антивирусной компании в своем блоге.

Напомним, в ноябре 2016 г. по жалобе «Лаборатории Касперского» было начато разбирательство в российской ФАС. Спорным моментом стал факт того, что Microsoft сократила срок адаптации сторонних антивирусов под новые рыночные версии Windows 10 с двух месяцев до шести дней. В ФАС посчитали, что таким образом Microsoft вознамерилась обеспечить преимущество собственному антивирусу Windows Defender, который автоматически включается, если посторонний антивирус еще не адаптирован к новой версии ОС.

Кроме того, 7 июня 2017 г. стало известно, что российская компания обратилась со сходной жалобой в Европейскую комиссию и Федеральное ведомство по картелям Германии, обвинив американскую корпорацию в недобросовестной конкуренции. В «Лаборатории Касперского» полагали, что действия Microsoft «ведут к снижению уровня защиты пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям как самих пользователей, так и производителей защитных решений».

Что обещает сделать Microsoft

Вечером 9 июня 2017 г. топ-менеджер Microsoft Роб Леффертс (Rob Lefferts) в корпоративном блоге заверил читателей в том, что компания станет более тесно сотрудничать с поставщиками антивирусов, чтобы помочь им добиться совместимости своих решений с каждой функцией ОС накануне ее обновления. «Это означает, что клиенты могут ожидать, что мы будем работать с проблемами совместимости с поставщиками антивирусов, прежде чем предлагать обновление для клиентов, работающих с этими антивирусами», — пояснил он.

Российская антивирусная компания удовлетворилась обещаниями Microsoft

Антивирусным компаниям Леффертс пообещал прозрачность и определенность вокруг расписаний выходов обновлений, а также увеличение времени для адаптации, не уточнив однако, до какого именно интервала.

«Мы предоставим поставщикам антивирусных услуг возможность использовать свои собственные оповещения и уведомления для обновления их продуктов до и после истечения срока их действия», — написал Леффертс. При этом, по его словам, уведомления об истечении срока действия антивирусов теперь не будут пропадать с экрана, пока пользователь не решит, хочет он продлить старый антивирус или перейти на решение Microsoft или какого-то иного поставщика.