По рассекреченным данным, у недорогих смартфонов Asus будут огромные камеры

Новые смартфоны Asus Zenfone 4 Selfie и Selfie Pro оказались оснащены мощными фронтальными камерами и вспышками. Стоимость моделей оценена почти в €300 и €400 соответственно.

Появились описания новых смартфонов Asus

Смартфоны Asus Zenfone 4 Selfie и Selfie Pro появились во французской версии официального магазина компании, хотя их официальная презентация назначена только на 17 августа 2017 г. Каждая из моделей снабжена детальным перечнем характеристик, также указана их стоимость.

Asus Zenfone 4 Selfie пока доступен только в черном цвете. Он снабжен процессором Qualcomm Snapdragon 430 с частотой 1,4 ГГц, IPS-дисплеем с диагональю 5,5 дюймов и HD-разрешением 1280 х 720. Основная одинарная камера с разрешением 16 МП компенсируется двойной фронтальной: 20 МП и 8 МП. В наличии — фронтальная вспышка. Имеются три слота: для нано- и микро-SIM-карт и micro SD. Цена модели — €299,99.

Asus Zenfone 4 Selfie Pro отличается от собрата по линейке full HD AMOLED-дисплеем с разрешением 1920 х 1080. Диагональ такая же, зато у этой модели более продвинутый процессор Qualcomm Snapdragon 625, частота которого — 2 ГГц. Основная камера также на 16 МП, зато фронтальные в совокупности мощнее — 24 МП и 5 МП. Цветовая вариативность также выше: представлены модели черного, красного и золотого цветов. Стоимость, по версии французского магазина Asus, €399,99.

У Asus Zenfone 4 Selfie двойная фронтальная камера 20 МП и 8 МП

Обе модели оснащены 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, емкость аккумулятора — 3000 мАч.

Что известно об остальной линейке

Ранее Asus представила другой смартфон из этой линейки — ZenFone 4 Max. Он отличается высокой емкостью аккумулятора (5000 мАч) и поддержкой комплекса интеллектуальных технологий управления энергопитанием Asus PowerMaster. В режиме ожидания в LTE-сетях смартфон сможет автономно работать на протяжении 46 суток.

При этом у данной модели более слабые камеры. Хотя тыловая и стала двойной, главная в этой паре обладает сенсором в 13 МП. Стоимость Asus ZenFone 4 Max в России — 13 990 руб.

Также на этой неделе с подачи тайваньского ресурса ePrice стали известны цены на смартфоны Zenfone 4 и Zenfone 4 Pro. Первый обойдется поклонникам Asus в $365 (с процессором Qualcomm Snapdragon 630) или в $465 (со Snapdragon 660). Второй дороже — $630. Эту сумму придется выложить за процессор Qualcomm Snapdragon 835, 5,7-дюймовый экран формата Quad HD и 6 ГБ оперативной памяти.

Практически ничего не известно лишь о модели ZenFone 4V. По сведениям некоторых инсайдеров, она станет эксклюзивным вариантом смартфона Verizon для базовой модификации ZenFone 4.