Раскрыты все характеристики новых топовых процессоров Intel Core i9

Intel опубликовала окончательные характеристики 12 из 18 новых процессоров Core X, которые представила на выставке Computex 2017. Поддержку Turbo Boost Max 3.0 и 4-канальной DDR4-2666 получило большее количество моделей, чем ожидалось. Цены варьируются от $242 до $1999. Младшие модели уже есть в продаже.

Новые процессоры Intel

Intel сообщила окончательные характеристики своих новейших десктопных процессоров семейства Core X. В общей сложности компания опубликовала спецификации 12 процессоров из 18, в том числе Intel Core i9-7920X, Intel Core i9-7940X, Intel Core i9-7960X и Extreme Edition Intel Core i9-7980XE.

Intel анонсировала новое семейство десктопных процессоров Core X на выставке Computex 2017, которая прошла в июне в Тайбэе, Тайвань. В семейство вошли более мощные версии существующих Core i5 и Core i7, наряду с новой долгожданной линейкой Core i9 повышенной производительности. 12-ядерный Core i9 можно будет купить уже 28 августа, но 14- и 18-ядерные процессоры поступят в продажу только 25 сентября. 10-ядерный Core i9, а также Core i7 и Core i5 уже запущены в продажу.

Целевая аудитория Core X — это геймеры и создатели контента, то есть те пользователи, которые нуждаются в большой вычислительной мощности. Процессоры должны позволить без проблем играть в современную игру с высоким разрешением, при этом транслируя ее прохождение зрителям и поддерживая с ними чат. Или, например, открыть сразу четыре инструмента для создания контента, чтобы запечатлеть их в видео-блоге.

Топовые модели

Процессор Core i9-7980XE работает на тактовой частоте 2,6 ГГц, но режим Turbo Boost 2.0 позволяет увеличить ее до 4,2 ГГц, а Turbo Boost 3.0 разгоняет два ядра до 4,4 ГГц. Процессор имеет 18 ядер и 36 потоков, а также 24,75 МБ кэш-памяти L3. Стоит он $1999.

Сводная таблица характеристик процессоров семейства Core X

16-ядерный 32-поточный Core i9-7960X в обычном состоянии имеет частоту 2,8 ГГц, но она аналогичным способом может быть увеличена до 4,2 ГГц, а потом до 4,4 ГГц. Объем кэш-памяти L3 достигает 22 МБ. Процессор можно приобрести за $1699.

14-ядерный 28-поточный Core i9-7940X стоимостью $1399 начинает работу с 3,1 ГГц, но может быть разогнан до 4,2 ГГц, и далее до 4,4 ГГц. Кэш-память L3 составляет 19,25 МБ. Цена процессора составляет $1399.

За $1399 можно будет приобрести 12-ядерный 24-поточный Core i9-7920X, работающий на частоте 2,9 ГГц, а при разгоне — 4,3 ГГц и 4,4 ГГц. Объем кэш-памяти L3 достигает у него 16,5 МБ.

Технические особенности

Примечательно, что технология Turbo Boost 3.0 работает с каждым ядром индивидуально. В однопоточном режиме ядро разгоняется на 15%, в многопоточном — на 10%. Технологию поддерживают только шесть самых мощных процессоров из всех представленных: все пять Core i9 и один Core i7, а именно Core i7-7820X. Остальные два Core i7 и один Core i5 работают только с Turbo Boost 2.0. До этого циркулировала информация, что поддерживать Turbo Boost 3.0 будут только Core i9, и то не все.

Кроме того, все Core i9 и два Core i7 будут поддерживать 4-канальную память DDR4-2666, лишь один Core i7 и один Core i5 ограничиваются 2-канальной DDR4-2666. Ранее считалось, что с 4-канальной DDR4-2666 смогут работать только Core i9.

Конкуренция с AMD

Появление Core X доказывает серьезность намерений Intel в ее конкуренции с компанией AMD, пишет ресурс The Verge. AMD недавно выпустила процессоры Ryzen, которые многим в отрасли кажутся первыми жизнеспособными конкурентами Core за многие годы.

Кроме того, AMD намерена еще до конца 2017 г. выпустить в рамках Ryzen передовую линейку Threadripper, где будет присутствовать модель с 18 ядрами и 32 потоками, с которой Core i9 Extreme придется конкурировать на равных условиях.