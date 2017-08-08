В Сети появилось первое достоверное фото iPhone 8. У него нет кнопки Home

В Сеть утекло изображение, подтверждающее наличие безрамочного дисплея у iPhone 8. Одновременно были опубликованы фото, на которых видны солидные рамки вокруг дисплея Google Pixel 2. Профильные ресурсы считают, что осенью борьба смартфонов Apple и Google превратится в «битву рамок».

«Битва рамок»

Автор многочисленных утечек о продукции Apple Эван Бласс (Evan Blass‏) опубликовал в соцсети Twitter изображение грядущего iPhone 8, которое подтверждает наличие у модели безрамочного дисплея. Экран занимает практически все пространство передней панели, огибая динамик и камеру. Изображение также демонстрирует отсутствие кнопки «Домой» — как физической, так и сенсорной — а вместе с ней и сканера отпечатка пальца, который встраивался в нее в предыдущих моделях. На фото аппарат заключен в массивный чехол от компании Urban Armor Gear, которая производит чехлы также для iPhone 7.

На рендере Бласса на экране iPhone видна дата — март месяц. Возможно, изображение является не самым свежим, а значит, показывает не окончательный вариант дизайна. Однако Марк Герман (Mark Gurman) из издания Bloomberg, также известный по многочисленным утечкам, высказался в том духе, что рендер соответствует действительности.

Одновременно в распоряжение ресурса GSMArena попали реальные фото смартфона Google Pixel 2, релиз которого также ожидается осенью 2017 г. Судя по обилию рабочих наклеек и пометок, это достаточно ранняя версия, предназначенная для разработчиков. Тем не менее, фото подтверждает, что стеклянная вставка на тыловой панели стала меньше, а сверху и снизу дисплея есть достаточно широкие рамки. Сканер отпечатка пальца находится на задней панели. Источники GSMArena сообщают, что аудиопорта 3,5 мм у аппарата не будет, но будут стереодинамики.

Рендер iPhone 8 от Эвана Бласса

Таким образом, вопрос рамок вокруг дисплея Apple и Google решили совершенно по-разному. Этой осенью борьба двух смартфонов за долю рынка может свестись к «битве рамок», отмечает ресурс The Verge.

Что известно об iPhone 8

В конце июля стало известно, что Apple начала пробное производство смартфонов, которые намерена представить потребителю осенью 2017 г. Фабрика компании Foxconn, расположенная в Чжэнчжоу, Китай, изготавливает по 200 образцов новых iPhone в день — это модели 7s, 7s Plus и условная «8».

Согласно одной из недавних утечек, iPhone 8 будет меньше iPhone 7 Plus — его размеры составят 143,5 x 71 x 7,5 мм. Однако диагональ экрана у него будет больше – 5,8 дюйма против 5,5 дюйма. Для дисплея, предположительно, будет использована OLED-матрица, плотность изображения составит 521 пиксель на дюйм. Дисплей, возможно, будет безрамочным — он будет огибать камеру и динамик в верхней части корпуса. Разъема 3,5 мм и кнопки домой ожидаемо не будет. Если iPhone 7s и 7s Plus выйдут одновременно с iPhone 8, у них будет LCD-экран с диагональю 4,7 и 5,5 дюйма соответственно.

Реальное фото Google Pixel 2: передняя панель

iPhone 8 пророчат процессор A11, выполненный по техпроцессу 10 нм, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти. Основная камера будет двойной, но расположенной не горизонтально, а вертикально. Разрешение основной камеры, вероятно, составит 12 МП, фронтальной — 7 МП. Есть версия, что у камеры будут какие-то 3D-особенности, связанные с функциями дополненной реальности.

Семейство Pixel 2

В апреле 2017 г. стало известно, что Google работает над вторым поколением семейства Pixel, основой для которого послужит Qualcomm Snapdragon 835. Новые модели получили кодовые имена Walleye, Muskie и Taimen. Taimen переводится как «лосось-таймень» — он является самым крупным представителем в семействе лососевых. Поэтому это название было закреплено за новым Pixel XL. Walleye означает «светлоперый судак», а Muskie — «щука-маскинонг».

Реальное фото Google Pixel 2: задняя панель

С тех пор в СМИ успели появиться сообщения, что проект Muskie закрыт, и в октябре 2017 г. компания представит лишь два смартфона. Появились также данные о Walleye, то есть Google Pixel 2 — предположительно, смартфон получит экран с диагональю 4,97 дюйма и разрешением 1920×1080 пикселей, чип Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Также есть информация, что вместо разъема 3,5 мм он будет оснащен дополнительным стерео-динамиком.

Что касается Taimen, то ему предрекают AMOLED-дисплей от компании LG с диагональю 6 дюймов и соотношением сторон 2:1. Предположительно, Pixel XL также будет создан на базе Snapdragon 835 и получит 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. По данным Android Police, разработчики сохранят аудио-порт 3,5 мм.