Рынок стартапов в стагнации: Из-за Трампа никто не покупает дорогие компании

В 2017 г. были выкуплены всего три стартапа-«единорога», причем в двух случаях — по заниженной цене. Для сравнения: в 2016 г. было продано пять ИТ-стартапов той же категории по гораздо более высоким ценам. Теперь же покупатели не спешат приобретать частные компании, поскольку ждут налоговой реформы Трампа, и сами стартапы также оттягивают момент продажи.

Покупка «единорогов»

Несмотря на хорошее состояние рынка, большие ИТ-стартапы никто не покупает, сообщает ресурс TechCrunch. С начала нынешнего 2017 г. состоялась всего одна сделка по приобретению «единорога», то есть частной компании стоимостью около или более $1 млрд. Речь идет о покупке компанией Cisco стартапа по мониторингу работы приложений AppDynamics за $3,7 млрд. О сделке было объявлено в январе, а в марте она была закрыта. Покупка состоялась за несколько дней до запланированного первичного публичного размещения акций (IPO) AppDynamics, которое в результате пришлось отменить.

Позднее в этом же году были куплены еще два крупных стартапа, причем оба — по цене ниже их пиковой стоимости. В январе стало известно о покупке компанией Hewlett Packard Enterprise разработчика технологий управления данными SimpliVity за $650 млн. В марте 2017 г. было объявлено, что Amazon покупает торговую онлайн-площадку Souq.com за $580 млн.

Приобретения прошлого года

Эти результаты выглядят особенно скромными в сравнении с достижениями 2016 г., в течение которого были куплены пять «единорогов», причем каждый по цене равной либо выше его пиковой стоимости. Ни в одном из этих случаев покупатель не тянул до последнего, как это сделала Cisco при покупке AppDynamics, пишет TechCrunch.

В январе 2016 г. WANDA Group приобрела за $3,5 млрд компанию по производству медиа-контента Legendary Entertainment, привлекшую более $1,01 млрд инвестиций за пять раундов. В феврале Cisco выкупила за $1,4 млрд компанию Jasper, специализирующуюся на интернете вещей и собравшую $205,3 млн инвестиций.

В ожидании законодательных изменений, инициированных Трампом, покупатели перестали тратиться на приобретение крупных стартапов

В августе Didi Chuxing выкупила за $7 млрд своего конкурента — сервис поиска такси Uber China, который на тот момент привлек около $2 млрд инвестиций. В том же месяце сеть супермаркетов Walmart приобрела за $3 млрд сайт экономных покупок Jet, до этого привлекший $565 млн за четыре раунда. В ноябре 2016 г. компания Ctrip приобрела за 1,4 млрд фунтов стерлингов сайт поиска отелей и авиабилетов Skyscanner, в который различными инвесторами было вложено $197,19 млн.

Более дешевые стартапы

В 2017 г. покупатели приобретают более дешевые стартапы, чем в 2016 г. Общая картина такова: с начала года было приобретено 17 частных ИТ-компаний, которые сумели привлечь $20 млн или более венчурных инвестиций. Все они были проданы по цене более $100 млн. Кроме перечисленных выше AppDynamics, SimpliVity и Souq.com, это были сервис продажи одежды Bonobos, разработчик ПО для соцсетей Lithium, поисковая система Moat, платежный сервис ItzCash, компания по анализу больших данных Guavus и др.

Для сравнения: в 2016 г. было продано 14 частных ИТ-компаний стоимостью около или более $500 млн. Снижение средней стоимости покупки не связано с тем, что стартапы стали получать меньше инвестиций. В 2017 г. 450 частных ИТ-компаний получили инвестиции в размере около или более $20 млн. При этом 94 из них получили по $100 млн и более, хотя за такой же период 2016 г. таких компаний набралось лишь 75. В нынешнем же году один только SoftBank вложился в 14 компаний, получивших более $100 млн.

Налоговая реформа как возможная причина

Спад покупательского спроса на крупные стартапы может быть обусловлен несколькими причинами. «Это может быть случайностью, или же некоторые секторы могли столкнуться с сопротивлением из-за высоких мультипликаторов», — считает Дэвид Блумберг (David Blumberg), управляющий партнер фирмы Blumberg Capital, специализирующейся на инвестициях ранней стадии. Мультипликатор — это отношение рыночной цены акции компании к ее прибыли.

Блумберг также полагает, что потенциальные покупатели могут просто ждать резкого снижения налога на прибыль, обещанного президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump). В настоящее время американские крупные компании хранят сотни миллиардов долларов за пределами США, чтобы не платить высокие налоги. В частности, Apple держит преимущественно на иностранных счетах около $250 млрд наличных средств. Чтобы покончить с этой ситуацией, Трамп планирует снизить налог на прибыль для корпораций с 35% до 15%. При возвращении капитала в США он будет облагаться налогом в 10%.

Способы отсрочить продажу

Возможность относительно легко получить инвестиции, например, от того же SoftBank, отодвигает сроки, когда стартап вынужден продавать себя или совершать IPO. Чтобы дополнительно отсрочить это событие, стартапы практикуют выплаты ранним инвесторам и сотрудникам. По мнению Рохита Кулкарни (Rohit Kulkarni), возглавляющего инвестиционные исследования для торговой площадки SharesPost, ранние инвесторы и сотрудники стартапов сейчас гораздо больше озабочены их ликвидностью, чем раньше.

Как правило, отмечает Кулкарни, ранние инвесторы стремятся продать от 10% до 15% своих активов, а работники — несколько больше. Такие сделки не могут заменить покупку стартапа или его выход на IPO, но это может помочь компании сохранить ключевых сотрудников, удовлетворить заинтересованные стороны и задержать выход, возможно, на год или больше.