Российский бизнесмен создал «кошерный биткоин»

Российский предприниматель создал криптовалюту, которая будет обслуживать нужды мировой еврейской общины. При этом со всех операций община будет получать десятину, а контролировать валюту будет совет уважаемых членов общины. Пока что планируется выпуск 100 млн монет стоимостью $1.

Новая «криптовалюта»

Российский предприниматель Вячеслав Семенчук запустил новую криптовалюту Bitcoen, которую сам он характеризует как «кошерную». Предполагается, что пользоваться ею и контролировать ее будет мировая еврейская община. Как автор проекта рассказал CNews, Bitcoen задуман как средство упрощения расчетов внутри общины, устойчивое к падению традиционных мировых валют. Автор идеи полагает, что это решит проблему переводов между разными странами и перечисления благотворительных средств.

Название новой криптовалюты произошло от слова «коэн» (cohen), которое обозначает сословие священнослужителей Иерусалимского храма и их потомков. Создатели Bitcoen руководствуются заповедями Торы, которые в данном случае предписывают отдавать общине десятину заработка, то есть каждые 10% монет. Члены общины смогут получить в этой валюте беспроцентный кредит.

Как работает Bitcoen

Контролировать Bitcoen будет так называемый Совет шести — группа из шести уважаемых членов общины, рассказал CNews Вячеслав Семенчук. Каждый из этих шестерых будет представлять определенное направление: бизнес, политику, финансы, технологии, общественную деятельность или культуру. Чтобы принять какое-либо решение относительно Bitcoen, например, изменить правила эмиссии, совету придется собраться в полном составе и сложить из шести частей цифровой ключ. В настоящее время совет практически сформирован и проходит процедуру утверждения. Имена членов Совета Семенчук назвать отказался.

Создатель криптовалюты Bitcoen Вячеслав Семенчук

В общей сложности пока что планируется выпуск 100 млн монет, и это количество, как заявляет автор Bitcoen, не может быть изменено. Добывать Bitcoen с помощью майнинга нельзя, все монеты эмитируются централизованно. Начальная стоимость одной монеты составит $1. На первом этапе предварительного первичного предложения монет (ICO) Семенчук планирует продать 1 млн монет. Через месяц после этого он намерен открыть второй этап, продав уже 10 млн монет. По задумке автора проекта, продажа остальных монет должна происходить порциями ежемесячно. На каждом этапе 2% монет будут бесплатно раздаваться медийным лицам и тем, кто помогает в запуске и раскрутке Bitcoen.

Создатель Bitcoen Вячеслав Семенчук вложил в проект $500 тыс. личных средств, других инвестиций не было. Примерно через месяц, ближе к ICO будет принято решение о других инвестициях в традиционной валюте. Семенчук уверяет, что капитализация проекта за два года может достичь $1,5 млрд. До конца 2017 г. автор проекта надеется договориться о приеме Bitcoen в 2 тыс. российских магазинов и компаний. Присоединиться к системе Bitcoen может любой бизнес, который реализует кошерные товары и деятельность которого не нарушает еврейские законы.

Команда Bitcoen насчитывает 15 сотрудников, семь из них — программисты. В дальнейшем Семенчук планирует расширить штат до 100 человек.

Экосистема Bitcoen

Экосистема Bitcoen подразумевает использование блокчейна, а также создание биржи, где монеты можно будет обменять на другие криптовалюты или фиатные (не обеспеченные активами) деньги. Транзакции будут осуществляться анонимно через интернет-кошельки. Выдачей беспроцентных кредитов займется специальный криптобанк.

Предусмотрен также акселератор криптопроектов, задача которого — отбор и развитие блокчейн-проектов на основе Bitcoen. Самые перспективные из них получат финансирование от спецального криптофонда. Среди других сервисов, которыми авторы проекта планируют пополнить экосистему, присутствуют скоринговые системы для кредитного и страхового бизнеса, валютные и товарные торговые платформы, цифровые ID и поручительские услуги.

По словам Семенчука, «еврейская община – единственная в мире, в рамках который может быть создана собственная полноценная и самодостаточная криптовалюта, признаваемая всей общиной», и еврейские общины России поддерживают идею «кошерной» криптовалюты.

Об авторе проекта

Вячеслав Семенчук — российский серийный предприниматель, создатель бизнес-акселератора Akselerator.ru, основатель студий веб-дизайна и разработки мобильных приложений Sex-box.ru, Uberun.ru и Krostu.ru. Позже основал сервис Life-pay.ru, который работает на рынке мобильных точек продаж. Имеет опыт преподавания в RMA, бизнес-школе «Сколково» и МГУ. Автор книг «Автор бизнеса», «101 элемент экспертности» и «Мобильные приложения для бизнеса».