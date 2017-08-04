Lenovo откажется от фирменного интерфейса в пользу «чистого» Android

Первым телефоном без Vibe UI станет Lenovo K8 Note. Компания объявила о том, что не будет использовать практически никаких дополнительных надстроек.

Lenovo отказывается от Vibe UI

Предпочтения потребителей вынуждают Lenovo отказаться от собственного интерфейса Vibe UI, который компания годами надстраивала на Android. Вместо этого будет использоваться «практически чистая» операционная система. Об этом заявил глава индийской службы маркетинга Lenovo Ануж Шарма (Anuj Sharma).

«На протяжении последних 11 месяцев мы изучали перспективы нашего программного обеспечения. Все это время мы были в тесном контакте с пользователями, и мы увидели определенные тенденции в их настроении, которые подсказали нам отказаться от Vibe UI. Теперь они получат «практически чистый» Android, о котором просили. У Vibe UI нет будущего, и мы считаем, что делаем серьезный шаг, улучшающий наши бизнес-перспективы», — сказал Ануж Шарма.

В компании уточняют, что проведенные на двух крупных рынках сбыта исследования показали, что китайские потребители с безразличием отнеслись к отказу от собственной надстройки, а жители Индии перемены даже поприветствовали. Впрочем, от ряда функций Lenovo отказываться не планирует. В следующей модели смартфонов Lenovo K8 Note интерфейса Vibe UI уже не будет, зато останется поддержка Dolby Atmos и TheaterMax. Сохранятся и некоторые другие дополнительные элементы.

Перед тем, как отказаться от интерфейса Vibe UI, Lenovo провела длительные исследования настроений пользователей

В Lenovo считают, что переход к «стоковому» Android устранит задержки с обновлениями системы и в целом ускорит работу устройства. На Lenovo K8 Note, презентация которого состоится на следующей неделе, будет установлена последняя версия ОС — Android 7.1.1 Nougat. Операционные системы практически без добавления собственных элементов использует также дочка Lenovo — Motorola.

Новый смартфон оснастят 10-ядерным процессором

Ранее в Сеть просочились некоторые подробности комплектации нового смартфона. По сведениям инсайдеров, Lenovo K8 Note будет оснащен 10-ядерным процессором MediaTek Helio X20 и 4 ГБ оперативной памяти. Представленный в январе 2016 г. Vibe K5 Note работал на базе MediaTek Helio P10, а выпущенный прошлой осенью K6 Note оснастили Qualcomm Snapdragon 430.

Согласно другим данным, телефон получит дисплей с диагональю 5,5 дюйма и 32 ГБ флэш-памяти. Разрешение изображения — FullHD. Смартфон набрал в однопоточном тесте 1659 баллов, а в мультипоточном — 4844 балла. Других данных об устройстве не приводится.

Стоит отметить, что в этой линейке отсутствует модель K7. На этот счет мнения поклонников Lenovo разделились. Часть из них считает, что компания представит сразу два смартфона, другие уверены, что порядковый номер «семь» производители решили пропустить.