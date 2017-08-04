Модные чехлы для iPhone вызывают химические ожоги

В США отозваны более 260 тыс. чехлов. Пользователи из разных стран пожаловались на утечку жидкого наполнителя. Помимо ожогов, он вызывает аллергическую реакцию и раздражение.

Чехлы для iPhone отозвали из-за химической опасности

Около 260 тыс. чехлов для iPhone отозваны из продажи в США. Такое решение приняла Комиссия по безопасности потребительских товаров. Поводов послужили жалобы десятков пользователей из нескольких стран мира, часть из них — жители США. Они заявили, что аксессуары, продававшиеся под узнаваемыми брендами Henri Bendel, Tory Burch и Victoria's Secret вызывают аллергические реакции и раздражение после протекания находящейся внутри жидкости с блестками.

«Один потребитель сообщил о постоянном рубцевании от химического ожога, а другой рассказал сообщил о химических ожогах и отеках ног, лица, шеи, груди и верхней части тела и руки», — говорится в официальном пресс-релизе Комиссия по безопасности потребительских товаров.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что опасные чехлы были произведены компанией MixBin Electronics. Предприятие уже пообещало пользователям, что вернет деньги за покупки, а также возьмет на себя все медицинские расходы на территории США.

Опасность представляет жидкость с блестками, находящаяся внутри чехлов

Только в США было продано 263 тыс. химических корпусов. Они продавались в брендовых магазинах и на сайтах компаний Henri Bendel, Tory Burch и Victoria's Secret, в онлайн-магазине самого производителя, а также на Amazon. Небольшая партия была также доступна в британском магазине eBay, но они были сняты с продажи после вмешательства журналистов BBC. Сами ритейлеры отказались от комментариев.

Какие еще проблемы возникают с iPhone

Эта проблема стала не первой, которая возникает у пользователей при эксплуатации iPhone. В феврале этого года СМИ сообщали о едва не сгоревшей вместе со своим домом жительнице Флориды, которая на ночь оставила свой iPhone 6 Plus на зарядке, после чего произошло воспламенение.

Четырьмя месяцами ранее американский студент серьезно пострадал от взрыва iPhone, который находился в заднем кармане его джинсов. Устройство самоуничтожилось прямо во время лекции в университете.

Еще раньше iPhone 6 оставил ожоги бедра у австралийского велосипедиста. После того, как он упал с велосипеда, его смартфон взорвался в кармане и сгорел. Несколько подобных случаев было зафиксировано и в Китае.

Остались в истории и менее зловещие проблемы: в этом году власти ОАЭ отозвали более 88 тыс. экземпляров iPhone 6s, в которых дефектные аккумуляторы приводили к внезапному выключению смартфонов. А в 2013 г. ограниченное количество iPhone 5 и вовсе внезапно теряли емкость, из-за чего их приходилось чаще заряжать.

Последний серьезный недостаток смартфона был выявлен в начале 2017 г., когда пользователи iPhone 7 начали массово жаловаться на нестойкую краску, использованную при производстве модели в цвете Matte Black.