Цвета командной строки Windows изменились впервые за 20 лет

Новая инсайдерская сборка Windows 10 стала настоящей утехой для глаз. Во-первых, в Insider Preview Build 16257 изменилась цветовая гамма Windows Console, подстроившись под современные мониторы, а во-вторых, в ОС появилась бета-версия утилиты для управления системой с помощью взгляда.

Microsoft прибавляет яркости

Компания Microsoft впервые за последние 20 лет обновила цвета консоли Windows Console. Цветовое обновление станет доступно тестировщикам Windows 10 в новой предварительной сборке системы 16257, появившейся в минувшую среду.

Как пишет https://www.theverge.com/2016/3/30/11331014/microsoft-windows-linux-ubuntu-bash The Verge, кроме общего изменения цветовой гаммы, разработчики ОС поменяли оттенок традиционного синего цвета – он стал ярче, и теперь более разборчив на современных высоко-контрастных дисплеях.

Это, казалось бы, небольшое изменение принесет значительное облегчение владельцам LCD и LED – дисплеев, уже не первый год жаловавшимся в Microsoft, что синий цвет Windows Console «слишком темный».

Актуальность цветовой корректировки также будет востребована теми, кто работает с Windows 10 в оболочке Bash, изначально разработанной для ОС семейств Linux и Unix. Напомним, эта функция стала доступна весной 2016 г. в Insider Preview Build 14316.

Уточняется, что тестировщики увидят новые цвета по умолчанию только при «чистой» установке Insider Preview Build 16257 (либо, в последующем, более поздней версии).

Сравнение новой и старой цветовой схем консоли Windows

«Мы не хотим переписывать ваши цветовые настройки!», - заранее предупредила Microsoft. В ближайшее время Microsoft планирует выпустить инструмент, который предоставит пользователям выбирать самим, какую цветовую схему – старую или новую – им использовать. Инструмент поможет тем, кто апгрейдил предыдущую версию Insider Preview Build.

Глаз-контроллер

Еще одним нововведением в инсайдерской сборке Windows 10 стала бета-версия утилиты для управления ОС с помощью глаз Eye Control. Утилита работает с контроллером Tobii Eye Tracker 4C шведской компании Tobii, и изначально предназначенным для геймеров как замена шлема виртуальной реальности.

В ближайшее время разработчики планируют добавить поддержку Tobii Dynavox PCEye Mini, PCEyePlus и EyeMobile Plus. Утилита позволит работать с ОС парализованным людям. Полностью управление взглядом станет доступно уже осенью вместе с выходом Windows 10 Fall Creators Update.

Также разработчики внесли изменения в браузер Microsoft Edge и защитную технологию Windows Defender Application Guard.