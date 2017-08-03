Цвета командной строки Windows изменились впервые за 20 лет
Microsoft прибавляет яркости
Компания Microsoft впервые за последние 20 лет обновила цвета консоли Windows Console. Цветовое обновление станет доступно тестировщикам Windows 10 в новой предварительной сборке системы 16257, появившейся в минувшую среду.
Как пишет https://www.theverge.com/2016/3/30/11331014/microsoft-windows-linux-ubuntu-bash The Verge, кроме общего изменения цветовой гаммы, разработчики ОС поменяли оттенок традиционного синего цвета – он стал ярче, и теперь более разборчив на современных высоко-контрастных дисплеях.
Это, казалось бы, небольшое изменение принесет значительное облегчение владельцам LCD и LED – дисплеев, уже не первый год жаловавшимся в Microsoft, что синий цвет Windows Console «слишком темный».
Актуальность цветовой корректировки также будет востребована теми, кто работает с Windows 10 в оболочке Bash, изначально разработанной для ОС семейств Linux и Unix. Напомним, эта функция стала доступна весной 2016 г. в Insider Preview Build 14316.
Уточняется, что тестировщики увидят новые цвета по умолчанию только при «чистой» установке Insider Preview Build 16257 (либо, в последующем, более поздней версии).
«Мы не хотим переписывать ваши цветовые настройки!», - заранее предупредила Microsoft. В ближайшее время Microsoft планирует выпустить инструмент, который предоставит пользователям выбирать самим, какую цветовую схему – старую или новую – им использовать. Инструмент поможет тем, кто апгрейдил предыдущую версию Insider Preview Build.
Глаз-контроллер
Еще одним нововведением в инсайдерской сборке Windows 10 стала бета-версия утилиты для управления ОС с помощью глаз Eye Control. Утилита работает с контроллером Tobii Eye Tracker 4C шведской компании Tobii, и изначально предназначенным для геймеров как замена шлема виртуальной реальности.
В ближайшее время разработчики планируют добавить поддержку Tobii Dynavox PCEye Mini, PCEyePlus и EyeMobile Plus. Утилита позволит работать с ОС парализованным людям. Полностью управление взглядом станет доступно уже осенью вместе с выходом Windows 10 Fall Creators Update.
Также разработчики внесли изменения в браузер Microsoft Edge и защитную технологию Windows Defender Application Guard.