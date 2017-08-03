Рассекречены все характеристики гигантского смартфона Samsung Galaxy Note 8

Флагманский смартфон будет оснащен дисплеем 6,3 дюйма. Процессорная начинка оказалась разной для США и всего остального мира, а стоимость фаблета составит превысит $1000.

Характеристики Samsung Galaxy Note 8 выложили в Сеть

Американский блогер и инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) раскрыл характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 8 за три недели до его официальной премьеры. Посетителям своего блога Бласс рассказал, что устройство по своему дизайну сильно напоминает Galaxy S8 и S8 Plus, которые появились весной.

Смартфон получит защиту от пыли и воды на уровне IP68. 6,3-дюймовый дисплей SuperAMOLED обладает разрешением 2960x1440 точек. Соотношение сторон составит 18:5,9. Размер всего фаблета — 162,5 x 74,6 х 8,5 мм.

Разные процессоры и сдвоенная камера

Аппаратной основой смартфона стал процессор Exynos 8895 — это 8-ядерное решение, выполненное на базе четырех вычислительных ядер собственного дизайна Samsung и четырех ядер ARM Cortex-A53. Но в США используют другой процессор — Qualcomm Snapdragon 835. Также у американской модели будет 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, к которым можно будет добавить microSD.

Смартфон будет оборудован двумя камерами. Двойная основная камера будет состоять из двух модулей по 12 МП; один широкоугольный сенсор — с диафрагмой f1.7 и системой автофокусировки Dual Pixel, второй — телеобъектив (диафрагма f2.4). При совместной работе они обеспечивают двукратный оптический зум. Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП и диафрагму f1.7.

Новый смартфон показали за три недели до презентации

Емкость аккумулятора составит 3300 мАч, для подзарядки можно использовать как порт USB Type-C, так и беспроводные устройства. Сам смартфон будет выполнен в нескольких цветовых вариантах, среди которых будут черный, синий и золотистый.

Цена превысит $1000

Ранее на этой неделе Эван Бласс выложил несколько снимков нового смартфона. Фронтальная панель дисплея лишилась механических кнопок на лицевой части. Не виден на фото и логотип Samsung. В верхней части обнаруживается фронтальная камера и сканер радужки глаза. Также на снимках видны кнопки блокировки и вызова Bixby и клавиши громкости. В середине июля несколько изображений флагманского смартфона показал официальный аккаунт Samsung Exynos в Twitter.

Смартфон будет оборудован двумя камерами

Официальная премьера Samsung Galaxy Note 8 запланирована на 23 августа. Розничные продажи начнутся в конце сентября. Стоимость смартфона будет лежать в пределах $1000-1100 в зависимости от региона.