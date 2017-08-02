Впервые за три года выросли продажи iPad

Компания Apple впервые за три года нарастила продажи iPad в исчислении год к году. В штуках рост составил 15%, но в деньгах — всего 2%. Причина — заинтересованность потребителя в более дешевых моделях.

Рост продаж

Продажи iPad в III кв. финансового 2017 г. выросли на 15% по сравнению с аналогичном периодом предыдущего года, если говорить о количестве проданных устройств. Это первый годовой рост, который они показали со времен I кв. 2014 г. Всего за квартал было продано 11,424 млн штук. По словам гендиректора Apple Тима Кука (Tim Cook) сильнее всего увеличились продажи iPad в сферу образования — примерно на 32%.

Однако в денежном выражении рост продаж iPad в минувшем квартале составил всего 2% — выручка от их реализации достигла $4,969 млрд. Это связано с тем, что покупатели проявляют больший интерес к недорогим моделям стоимостью порядка $329, а не к новейшим iPad Pro. Средняя цена проданных за квартал iPad составляет $435, в то время как год назад этот же показатель равнялся $490.

IPad появились в 2010 г. и достигли своих пиковых продаж через четыре года после запуска. После этого начался спад, длившийся три года. Одна из главных претензий пользователей к устройству заключалась в его высокой стоимости по сравнению с аналогами от других производителей, пишет ресурс ZDNet. В итоге Apple решила принять меры и скорректировать ценовую политику, что не замедлило принести плоды.

Результаты квартала

В целом выручка Apple в III кв., который охватывает апрель-июнь, составила $45,408 млрд, что на 7% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Прибыль показала годовой рост на 12% и достигла $8,72 млрд. На каждую акцию пришлось по $1,67 — на 17,6% больше, чем год назад. Значительный рост прибыли на акцию связан с тем, что компания в течение года осуществляла обратный выкуп своих бумаг. После объявления результатов квартала акции Apple подскочили на 6,3% до $159,5.

Apple три года не могла добиться годового роста продаж iPad

Рост выручки показали все географические регионы, кроме Китая. В обеих Америках выручка выросла за год на 13%, в Юго-Восточной Азии — на 15%, в Европе — на 11%, в Японии — на 3%. Однако в Китае, который рассматривается как один регион с Тайванем, Гонконгом и Макао, выручка показала годовой спад на 10%. Спад длится уже полтора года, его причина — давление со стороны местных производителей техники.

Выручка по сегментам

Всего по итогам квартала Apple продала 41,026 млн iPhone общей стоимостью $24,846 млрд. Таким образом их продажи показали годовой рост на 2% в единицах техники и на 3% в деньгах. Компьютеров Mac было продано 4,292 млн, что принесло компании $5,592 млрд выручки. В штуках продажи Mac выросли за год на 1%, в денежном выражении — на 7%.

Продажи продукции Apple в в III кв. финансового 2017 года

Наиболее активный рост продемонстрировали сервисы (iTunes, App Store Apple Music, iCloud и др.), которые принесли компании $7,266 млрд — на 22% больше, чем в предыдущем году. Сегмент «Другие продукты», куда входят Apple TV, Apple Watch, Beats, iPod и т. п., показал рост на 23%, его выручка достигла $2,735 млрд. По словам Кука, продажи умных часов Apple Watch выросли на 50% в деньгах.