Россия заняла 10 место в индексе кибербезопасности ООН

В Глобальном индексе кибербезопасности ООН (GCI) Россия заняла десятое место, поднявшись на два пункта по сравнению с результатами 2014 г. Лидерами рейтинга стали Сингапур и США, разместившиеся на первом и втором местах соответственно.

Рейтинг кибербезопасности ООН

В исследовании, которое проводилось Международным союзом электросвязи – специализированным учреждением ООН, изучены разные аспекты обеспечения кибербезопасности в странах-членах этой международной организации. В первую очередь рассматривались технические, организационные и юридические вопросы. На основе комплекса данных был составлен рейтинг, определяющий готовность и возможность каждой страны противостоять кибератаке. Важнейшим значением для оценки уровня киберзащиты каждого государства стало принятие национальной программы безопасности. Но отчет показал, что почти у половины из 195 стран-участниц ООН такой программы нет.

Десятое место России: серьезные успехи и новые проекты

Российская Федерация в отчете названа одним из лидеров региона, который в отчете обозначается как СНГ, но включает вышедшую из его состава Грузию. Россия поднялась на десятое место, набрав 0,788 балла в общемировом рейтинге, в котором занимала 12 место с индексом 0,5 в 2014 г. Эксперты отмечают успехи России в области разработки стандартов кибербезопасности и повышении осведомленности общественности в этом вопросе. Кроме того, в стране есть крупные представители рынка киберзащиты, среди которых «Лаборатория Касперского», созданная в 1997 г. Программное обеспечение компании защищает более 400 млн пользователей и около 270 тыс. организаций.

Одна из причин, по которой Россия находится среди лидеров индекса кибербезопасности ООН — внимание государства к проблеме киберзащиты. В конце июля 2017 г. в России была утверждена программа развития цифровой экономики. Целью программы является развитие и внедрение цифровых технологий во все области жизни: от городского и сельского хозяйства до госуправления. До 2024 г. планируется обеспечить широкополосным доступом в интернет до 97% домашних хозяйств.

Источник: Международный союз электросвязи, 2017

По словам Алексея Андрияшина, руководителя системных инженеров Fortinet, проблема киберугроз в ближайшее время сохранится и затронет все сферы деятельности. В связи с этим в России большое внимание уделяется методам противодействия угрозам, повышению осведомленности об угрозах среди населения, а также развитию отраслевых стандартов безопасности, снижению до 5% уровня трафика российского сегмента интернета, маршрутизируемого через иностранные узлы.

«На мой взгляд, данные меры, а также перечисленные в отчете ООН, адекватно оценивают текущий уровень угроз и дают уверенность в том, что рейтинг устойчивости России к киберугрозам будет повышен, и страна сможет войти в пятерку стран с наиболее высоким уровнем индекса кибербезопасности», — подчеркнул Алексей Андрияшин.

Стратегия национальной кибербезопасности должна соответствовать направлениям развития цифровой экономики в России. Данной программой до 2024 г. определены базовые направления развития цифровой экономики. В соответствии с распоряжением правительства РФ №1632-р от 28 июля 2017 г. «Об утверждении программы "Цифровая экономика Российской Федерации"» определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой экономики, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности. Стратегия национальной кибербезопасности должна предусматривать защиту от внешних угроз, развитие отраслевых стандартов безопасности, информационной инфраструктуры и компетенции в области информационной безопасности, начиная со школьных методик обучения.

Лидеры индекса

Лидером по уровню обеспечения кибербезопасности стал Сингапур. Это государство имеет долгую историю инициатив в сфере кибербезопасности, которые страна начала в 2005 г. В 2015 г. в Сингапуре было создано агентство по кибербезопасности, которое наблюдает за ситуацией в сфере компьютерной и сетевой защиты в стране. Кроме того, в 2016 г. в Сингапуре принята национальная стратегия кибербезопасности.

Соединенные Штаты Америки, занявшие второе место в рейтинге, получили наиболее высокие оценки за принятые юридические нормы. Кроме того, эксперты высоко оценили координацию действий в сфере кибербезопасности между всеми штатами страны. Малайзия оказалась на высоком третьем месте в глобальном рейтинге благодаря государственной поддержке профессиональной подготовки кадров в сфере кибербезопасности в высших учебных заведениях страны.

Готовность к киберзащите

В своем докладе ООН предупреждает правительства стран мира о том, что высокое благосостояние граждан – это повышенный риск кибератак. Более обеспеченные пользователи становятся потенциальными мишенями вымогателей. Но вместе с тем, высокие экономические показатели страны не являются гарантией наличия в ней налаженной системы киберзащиты. Мероприятия по осведомленности граждан и предприятий о возможных кибератаках, подготовка квалифицированных кадров и формирование национальных стратегий по защите информации должны стать первоочередными задачами любого государства.