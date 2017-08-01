Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 7 сентября 2017 г. в Москве
Информационные технологии стали необходимым условием ведения бизнеса. Сегодня компания может скорее обойтись без офиса и даже без постоянного штата сотрудников, но не без информационной системы и доступа в интернет. И какой бы кризис ни случился, совсем отказаться от расходов на ИТ уже невозможно – это означало бы полную остановку бизнеса.
Однако он научил ИТ-директоров соотносить расходы на ИТ с реальными потребностями бизнеса, объяснять, обосновывать и отстаивать свою позицию, потому что для акционеров и топ-менеджеров выгода от ИТ не всегда очевидна. В условиях, когда шальные деньги закончились, встает вопрос об оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру, чтобы одновременно обеспечить развитие бизнеса и удержаться в рамках бюджета.
Само понятие оптимизации может отличаться в зависимости от отраслевой специфики. Например, отделение банка не может работать в отсутствие связи с центральным офисом, а магазин розничной сети в принципе может торговать несколько дней и в автономном режиме. ИТ-индустрия сегодня предлагает множество различных подходов и технологий к решению одних и тех же задач, и универсального ответа, что будет оптимальным, просто не существует.
В целом, можно ориентироваться на следующие рекомендации: четко определить, что собираемся оптимизировать, изучить лучшие практики, выбрать горизонт оптимизации и масштабирования и действовать. И, самое главное, говоря об оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру, не следует сводить все лишь к сокращению расходов. Важно учитывать и другие аспекты, которые могут оказывать влияние на бизнес и не только в текущий момент, но и в стратегической перспективе.
- Как предотвратить моральное устаревание ИТ-инфраструктуры?
- Как оптимизировать затраты, но при этом не оказаться «за бортом»?
- К каким показателям надо стремиться?
- От чего можно отказаться, а на чем необходимо настаивать?
- Как выбрать наиболее эффективные методы оптимизации?
- Существуют ли простые способы снижения ИТ-затрат?
- Что выгоднее – аутсорсинг или инсорсинг?
- Не исчерпан ли предел возможностей облаков?
- Как оценить эффективность перехода на СПО?
- Как не ошибиться при выборе провайдера услуг?
- Как разработать идеальный план оптимизации ИТ-затрат?
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции, посвященной оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру.
Среди докладчиков на настоящий момент:
Георгий Иванов, директор департамента сопровождения ИТ, Национальный расчетный депозитарий;
Владимир Шевченко, ИТ-директор, ABB Group;
Антон Левиков, директор по информационным технологиям, ГК «Новард»;
Евгений Почкаев, вице-президент по информационным технологиям и операционному развитию, BIOCAD;
Роман Кадыков, начальник отдела управления базовыми сервисами, департамент информационных технологий, «Прогресс».
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов решений для сетевой инфраструктуры, ИТ-директоров компаний из различных секторов бизнеса.
Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.