«Касперский» выпустил приложение для экономии батареи в Android

«Лаборатория Касперского» выпустила Android-приложение, которое сообщает, сколько времени осталось до разрядки аккумулятора. Кроме того, оно предлагает закрыть энергозатратные фоновые программы и предупреждает, если какое-то приложение начало потреблять больше энергии, чем обычно.

Приложение Battery Life

«Лаборатория Касперского» запустила бесплатное приложение Battery Life, с помощью которого пользователь может контролировать расход заряда аккумулятора на смартфоне или планшете. Приложение рассчитано на работу с ОС Android версии с 4.1 по 6.0.1. Оно уже доступно в магазине Google Play. Объем приложения составляет 15 МБ, оно тратит менее 1% заряда батареи.

По словам Елены Харченко, руководителя отдела управления продуктами для домашних пользователей «Лаборатории Касперского», Battery Life вполне вписывается в круг традиционной продукции компании. «Наш подход к защите пользователей заключается в том, чтобы снизить риски до минимума по всем фронтам, а не только в области киберугроз. Приложение Battery Life помогает людям контролировать работу своего смартфона и оставаться на связи. А это, безусловно, добавляет спокойствия», — отмечает она.

Напомним, недавно «Лаборатория Касперского» запустила бесплатный антивирус и приложение, вычисляющее мошенников, которые звонят с незнакомых номеров.

Как это работает

Battery Life определяет, какие приложения на устройстве сильнее всего разряжают аккумулятор, и предлагает пользователю их закрыть. Кроме того, программа запоминает, сколько энергии то или иное приложение потребляет в нормальном состоянии. Если этот лимит вдруг превышается, Battery Life сообщает об этом пользователю.

Интерфейс приложения Battery Life

По мнению разработчиков, эти функции будут особенно удобны для выявления расхода энергии на приложения, работающие в фоне. В «Лаборатории» подсчитали, что 96% приложений для Android работают даже в том случае, если пользователь их не запускал, используя для этого фоновый режим. Статистика была получена в результате анализа 66 самых востребованных Android-приложений. Облачный сервис Kaspersky Security Network полагает, что 66 — это среднее число приложений на одном мобильном устройстве под управлением Android.

Кроме того, Battery Life сообщает пользователю, сколько времени осталось до полной разрядки аккумулятора, или же до полной его зарядки, если устройство подключено к источнику питания.

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Похожее приложение есть у чешского разработчика антивирусов Avast — оно называется Avast Battery Saver. Программа позволяет пользователю регулировать такие энергозатратные функции и процессы как подключение к Wi-Fi, уровень яркости экрана, вибрация и т. п. У приложения есть четыре режима: Home, Work, Night и Super-Saving Emergency Mode. Примечательно, что переключать их Avast Battery Saver может автоматически, в зависимости от того, к какой Wi-Fi-сети подключился пользователь. Если это рабочая сеть, запустится режим Work, домашняя — режим Home.

Несколько энергосберегающих профилей предлагает также приложение DU Battery Saver & Phone Charger. Кроме того, в нем можно сконфигурировать режим специально под запросы пользователя. Программа умеет определять энергозатратные и излишние для нормальной работы системы приложения. В платной версии стоимостью порядка $3 есть автоматическая очистка фона.

Green Battery Saver & Manager отличается тем, что самостоятельно отключает Wi-Fi, Bluetooth и передачу данных, когда они не нужны пользователю. За $4 пользователь избавляется от рекламы и получает доступ к статистике использования аккумулятора.

Приложение Greenify примечательно тем, что не отключает энергозатратные приложения, а «усыпляет» их. Смысл в том, что на их «пробуждение» расходуется меньше заряда, чем на повторный запуск. Точно так же можно отправить в режим сна все устройство.

Battery Doctor, помимо всего прочего, следит за тем, чтобы аккумулятор медленнее изнашивался — для этого программа подсказывает, когда его лучше ставить на зарядку.