Financial Times: Сентябрьский выход iPhone 8 может быть отменен

Новая модель смартфона, согласно утечкам из Apple, будет оснащена дисплеем из органических светодиодов (OLED). Проблемы с их поставками грозят стать причиной отмены презентации и начала продаж в сентябре и переносе их на октябрь

Apple не хватает дисплеев для iPhone 8

Компания Apple может отменить презентацию и начало поставок смартфонов iPhone 8 в сентябре 2017 г., и перенесет их на октябрь. Об этом сообщает издание Financial Times, отмечая, что причиной задержки станут нехватка новых дисплеев из органических светодиодов (OLED) и производственные проблемы. Также в материале говорится о недостаточном количестве некоторых других ключевых компонентов.

В связи с этим аналитики с Уолл-стрит уже понизили прогнозы для Apple по выручке этого финансового квартала, который заканчивается как раз в сентябре. Вся прибыль от продаж iPhone 8 будет учтена уже в новом финансовом году. Стоимость одного аппарата оценивается в $1000-1200.

Помимо этого, эксперты высказывают опасения, что осенью на рынок поступит лишь ограниченная партия новых гаджетов. Пиковые поставки, по их мнению, можно ожидать только к декабрю. Пробное производство iPhone 8, согласно одной из утечек, началось в конце июля. Сложившейся ситуацией может воспользоваться Samsung: презентация флагманского смартфона Note 8 запланирована на 23 августа.

Колонка HomePod раскрыла особенности новых смартфонов

Тем временем, пользователи получили подтверждение некоторым слухам о внешнем виде и технологических особенностях iPhone 8. Их обнаружили в прошивке умной колонки HomePod, которая была представлена этим летом. Пользователи обнаружили, что в ней многократно повторяется строка «BKFaceDetect», которая, судя по всему, относится к системе распознавания лиц. Ранее высказывались предположения, что она будет работать на основе инфракрасной камеры, сканирующей лица.

Эскиз iPhone 8, просочившийся в сеть этим летом

Кроме того, в кодах колонки обнаружили стилизованный эскиз нового телефона. На схеме фронтальной панели отсутствует клавиша «Дом». Не будет в iPhone 8 и сканера отпечатков пальцев. Зато на экране есть специфичный вырез, который как раз и может служить местом для инфракрасного датчика.

iPhone 8 оснастят беспроводной зарядкой

Это уже не первая утечка, связанная с последней разработкой Apple. Ранее стало известно, что дисплеи из органических светодиодов будут безрамочными, с диагональю 5,8 дюйма (плотность изображения — 521 пиксель на дюйм) и вытянутыми от края до края корпуса. Слот для сим-карты, как и раньше, будет находиться справа, а для его открытия понадобится специальная скрепка.

Помимо этого, поклонники ждут вертикально расположенную двойную камеру (разрешение основной — 12 МП, фронтальной — 7 МП) и беспроводную зарядку. Портал Slashleaks даже опубликовал снимки модуля зарядного устройства, которое использует стандарт Qi для индукционной передачи — эта технология допускает заряд только на минимальном расстоянии. Впрочем, близкие к Apple блогеры подлинность снимка опровергли.

Ранее компания Bloomberg в своем прогнозе предсказывала оснащение iPhone 8 быстрым 10-нанометровым процессором А11 и отдельным процессором Apple Neural Engine для работы с задачами искусственного интеллекта. Объем оперативной памяти составит 3 ГБ, варианты постоянной — 32, 128 или 256 ГБ.