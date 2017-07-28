Россияне нашли опасную «дыру» во всех современных iPhone, iPad и Mac

Российские исследователи кибербезопасности нашли в браузере Safari уязвимость, которая ставит под угрозу все современные продукты Apple. По их наводке компания закрыла «дыру» в обновлении от 19 июля 2017 г.

Уязвимость в Safari

Сотрудники российской ИБ-компании Digital Security обнаружили уязвимость в движке WebKit, на котором работает браузер Safari компании Apple. Баг был найден исследователями кибербезопасности Егором Карбутовым и Егором Салтыковым, уровень его критичности оценивается как средний.

Исследователи сообщают, что уязвимыми являются все системы и устройства, где используется браузер Safari: OS X Yosemite 10.10.5, OS X El Capitan 10.11.6 и macOS Sierra 10.12.6, iPhone 5 и выше, iPad 4-го поколения и выше, iPod touch 6-го поколения и Apple TV 4-го поколения.

Это все довольно современные системы и устройства. OS X Yosemite 10.10.5 вышла в июле 2015 г., OS X El Capitan 10.11.6 — в июле 2016 г., macOS Sierra 10.12.6 — в июле 2017 г. iPhone 5 и iPad 4 стали доступны в 2012 г., iPod touch 6 — в июле 2015 г., Apple TV 4 — в сентябре 2015 г.

Технические особенности

Как удалось установить исследователям, процедура document.implementation в Safari содержит логическую ошибку. Вообще в процессе document.implementation создаются DOM-представления HTML-кода страницы, то есть представления документов в виде Document Object Model — дерева объектов, в которое можно вносить изменения с помощью JavaScript.

Когда HTML-документы обрабатываются с помощью функции DOMParser, предназначенной для парсинга (синтаксического анализа) HTML, эта функция выполняет код JavaScript, чего происходить не должно. Это схема просматривается только в Safari, в отличие от таких браузеров как Firefox, Edge и Chrome.

Во всех современных продуктах Apple найдена дыра



Достаточно подстановки в DOMParser кода в чистом виде, что может сделать один из веб-сервисов, чтобы пользователь стал уязвим для XSS-атаки. Результатами такой атаки может быть фишинг, кража конфиденциальных данных, выполнение хакером различных действий от имени пользователя и т. п.

Реакция компании

Исследователи Digital Security узнали о существовании бага в конце апреля и незамедлительно оповестили о нем Apple. По словам Карбутова, Apple отнеслась к проблеме профессионально, в течение суток приняв уязвимость на рассмотрение. В дальнейшем никакой дополнительной информации от ИБ-компании ей не потребовалось.

За месяц до выхода обновления с патчем Apple попросила Карбутова проверить, исправлена ли уязвимость в новых бета-версиях iOS и O SX. В обновлениях от 19 июля компания закрыла уязвимость, присвоив ей название CVE-2017-7038.

Чем занимается Digital Security

Digital Security – это российская компания, специализирующаяся на консультациях по вопросам кибербезопасности. К консультациям относятся оценка защищенности, вплоть до комплексного аудита, тестирование на проникновение, аудит защищенности бизнес-приложений вроде SAP, Oracle, веб-приложений, системы ДБО и аудит защищенности АСУ ТП и SCADA.

В 2007 г. компания открыла исследовательский центр, где ведется поиск и исследование уязвимостей. На счету Digital Security обнаружение «дыр» в продуктах Oracle, SAP, Apache, SUN, IBM, Alcatel, VMware, HP, Adobe, Microsoft, Cisco и других разработчиков. Клиентская база компании насчитывает порядка 500 заказчиков.