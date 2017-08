Samsung изобрела «совершенно секретный телефон»

Изогнутые формы

Инженеры Samsung в строжайшем секрете разрабатывают смартфон нового поколения необычной формы. Патент, выданный 27 июля 2017 г. Ведомством по патентам и товарным знакам (United States Patent and Trademark Office, USPTO) при Министерстве торговли США под индексом D790,540, описывает дизайн этого смартфона.

Запатентованный компанией Samsung дизайн гаджета фигурирует в описании патентной заявки как «Отображающее устройство» (Display Device). Заявка, что характерно, подана Samsung Display – дочерним подразделением производственного холдинга Samsung, специализирующимся на разработке и производстве компонентов для отображения информации. Фактически, в заявке запатентован не дизайн какого-то определенного мобильного устройства, а, скорее форма дисплея для такого гаджета.

Англоязычная пресса, следящая за новыми патентами известных производителей электроники, окрестила запатентованное устройство «совершенно секретным шпионским телефоном» (Top secret spy phone).

Дисплей, а не то, что все подумали

Патент USPTO D790,540 на редкость лаконичен. Описательная часть заявки состоит лишь из одного предложения: «Декоративный дизайн для устройства отображения, как показано и описано» (The ornamental design for display device as shown and described).

В отличие от других патентов, соискатели не потрудились описать в своей заявке данные о функциональных возможностях, назначении или сфере применения этого «дисплейного устройства».

Семь эскизов, приложенных к заявке, показывают с разных углов устройство, напоминающее по форме банан, описания эскизов ограничиваются краткими репликами вроде «вид слева», «вид сверху».

Эскиз к патенту Samsung на принцип применения изогнутого дисплея

Лишь седьмой эскиз сопровождается двумя внятными предложениями о том, что перед нами «перспективный вид на отображающее устройство с картинками, такими как отображаемые на нем иконки [приложений?]. Здесь же присутствует замечание о том, что «форма [устройства] не является частью патентной заявки». Только благодаря этой оговорке можно понять, что сотрудники Samsung Display запатентовали не бананообразный гаджет, а именно один из принципов применения изогнутого дисплея.

Эскизы с дополнительными ракурсами к патенту Samsung

Перспективы практического внедрения нового патента Samsung в массовое производство в настоящее время неизвестны. В некоторых отраслях крупные компании подают десятки и сотни патентных заявок, которые так и не внедряются в коммерческие продукты, но в некоторых случаях разработчикам все же удается «предугадать будущее», и тогда такие «патентные посевы» дают своевременные плоды.