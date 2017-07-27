Передний край законотворчества: за нераскрытие паролей предлагают сажать в тюрьму

В Южной Австралии разрабатывается законопроект, согласно которому подозреваемых в серьезных преступлениях будут принуждать выдавать пароли к своим аккаунтам.

Пароль или в тюрьму

Законодатели Южной Австралии разрабатывают законопроект, по которому подозреваемые в преступлениях будут обязаны выдавать правоохранительным органам свои пароли к интернет-сервисам. В противном случае их автоматически ждет тюрьма.

В первую очередь речь идет о преступлениях против несовершеннолетних и распространении детской порнографии. Ресурсы с подобным контентом сегодня в большинстве своем спрятаны в шифрованных сетях — в даркнете, и полиция все реже может получить к ним доступ.

Генеральный прокурор Южной Австралии Джон Ро (John Rau) считает, что новое законодательство поможет полиции и судам расследовать дела об эксплуатации несовершеннолетних «с учетом развития технологий».

Подозреваемые будут поставлены перед выбором: выдавать пароли к сайтам в даркнете или отправляться в тюрьму сразу же. То есть, невыдача паролей будет рассматриваться как уголовно наказуемое деяние.

В Австралии хотят обязать подозреваемых выдавать пароли под угрозой тюрьмы

«Возникает много вопросов относительно практики применения этого закона, — считает Георгий Лагода, генеральный директор компании SEC Consult Services. — По сути, принуждение выдавать пароли под угрозой тюрьмы — это то же, что заставлять подозреваемого свидетельствовать против самого себя, а законодательство, созданное по образцу европейской правовой системы, оставляет подсудимому право не делать этого; к тому же подобные действия в отношении людей, не признанных еще виновными, могут противоречить Конвенции о защите прав человека. Безусловно, полиция заинтересована в том, чтобы получать доступ к ресурсам в даркнете, распространяющим нелегальный контент, но юридическое оформление этой инициативы выглядят пока слишком неоднозначно и чревато крупными злоупотреблениями».

Новый законопроект также предусматривает ответственность операторов сайтов, через которые предоставляется доступ к нелегальным материалам, но которые сами этот контент не хостят. Теперь уголовная ответственность — вплоть до десяти лет тюрьмы — распространяется и на них.

«Можно почти в реальном времени»

Ранее австралийские власти объявили, что хотят заставить коммерческие компании предоставлять содержимое сообщений, защищенных сквозным шифрованием. На встречные заявления о том, что этому некоторым образом могут помешать законы математики и ограничения вычислительных мощностей, премьер-министр Австралии Малькольм Тёрнбулл (Malcolm Turnbull) заявил, что законодательство Австралии на территории страны значит больше, чем математические законы.

В свою очередь, генеральный прокурор Австралии Джордж Брандис (GeorgeBrandis) заявил, что криптографы Центра правительственной связи Великобритании заявили, будто взламывать сквозное шифрование можно «почти что в реальном времени», поэтому законодательство, предписывающее выдавать содержимое зашифрованных таким образом сообщений, вполне целесообразно и разумно.