Motorola выпустила флагманский смартфон с небьющимся экраном. Видео

Lenovo представила самую старшую в линейке Moto-2017 модель смартфона Z2 Force, а также пополнила список дополнительных модулей панорамной камерой Moto Mod Camera 360.

Новый флагман Moto

Lenovo, владеющая брендом Motorola, в рамках специального мероприятия в Нью-Йорке провела мировую премьеру нового флагманского смартфона Moto Z2 Force.

Новинка обладает особо прочным экраном и поддерживает весь список дополнительных модулей Moto Mod, включая представленный одновременно со смартфоном новый Moto Mod Camera 360 для панорамной съемки с охватом 360°.

Выход новинок Moto Z2 Force и Moto Mod Camera 360 стал продолжением недавнего анонса Moto Z2 Play и коллекции новых Moto Mods, среди которых GamePad, JBL 2 SoundBoost, беспроводная зарядка и модуль Moto Turbo Power Pack.

Повышенная защита и новый дизайн

Смартфон Motorola Moto Z2 Force выполнен в тонком прочном цельнометаллическом корпусе из алюминиевого сплава 7000-серии с защитой от брызг. Габариты смартфона составляют 155,8 х 76 х 6,1 мм при весе 143 г.

Смартфон Moto Z2 Force в корпусе золотистого цвета

Смартфон оснащен 5,5–дюймовым экраном на матрице Super AMOLED с разрешением Quad HD (1440p x 2560 пикселей), выполненный с применением фирменной технологии Moto ShatterShield, обеспечивающей повышенную защиту от повреждений.

Дисплей и встроенная линза защищены от разбивания и растрескивания. Гарантия производителя составляет 4 года с даты покупки. Несмотря на дополнительную защиту экрана, телефон не является ударопрочным; конструкция не выдержит весь спектр повреждений при падении.

Смартфон работает под управлением мощного мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой до 2,35 ГГц и графическим процессором Adreno 540. Встроенный модем с поддержкой сетей GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/4G поддерживает технологию Gigabit LTE для передачи данных на максимально возможных скоростях. Поддерживается две SIM-карты формата Nano-SIM в режиме Dual-SIM.

Смартфоны Motorola Moto Z2 Force оснащены 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 64 ГБ, расширение которого возможно картами microSD максимальной емкости – вплоть до 2 ТБ.

В смартфоне в качестве основной камеры используется 12 МП фотомодуль с двумя камерами с шагом пикселя 1,25 мкм – цветной и монохромной, что позволяет получить высокую глубину резкости. Модуль поддерживает фазовый и лазерный автофокус, оптика обладает диафрагмой f/2.0, есть выравнивающая цвет двойная светодиодная вспышка.

Основной сдвоенный фотомодуль Moto Z2 Force

Фронтальная 5 МП камера оснащена широкоугольным объективом с углом обзора 85° и диафрагмой f/ 2.2, а также светодиодной вспышкой.

Фронтальная камера и вспышка смартфона Moto Z2 Force

Смартфон способен снимать видео с разрешением до 4K (30 кадров/с), 1080p (30 кадров/с) или 720p (120 кадров/с).

Смартфон оснащен универсальным портом USB Type C и поставляется с отдельным переходником на 3,5 мм разъем для наушников. Список беспроводных интерфейсов включает NFC, 2-диапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), а также Bluetooth 4.2, который после обновления операционной системы до Android версии O гарантированно апгрейдится до Bluetooth 5.0.

Тонкий изогнутый корпус Moto Z2 Force

В розницу первые партии смартфонов Motorola Moto Z2 Force поступят под управлением операционной системы Android 7.1.1.

Смартфон Moto Z2 Force, как и Moto Z2 Play, поддерживает все привычные функции Moto Experiences, например, режим ночного просмотра, который автоматически регулирует подсветку и уменьшает вредное воздействие на зрение, быстрый запуск камеры и фонарика, и функцию «Moto Дисплей», позволяющую получать нужную информацию, не выводя телефон из спящего режима.

Смартфон Moto Z2 Force в корпусе черного цвета

Смартфон Moto Z2 Force оснащен аккумулятором емкостью 2730 мАч и поставляется в комплекте с зарядным устройством 15W TurboPower, обеспечивающим режим ускоренной зарядки.

Cмартфон Moto Z2 Force совместим со всеми модулями Moto Mods

Поскольку смартфон Moto Z2 Force совместим с модулями Moto Mods, пользователь может дополнить функциональность устройства необходимыми ему возможностями, например, функцией 360° камеры, игровой консоли, мощного стереодинамика, видеопроектора, внешнего аккумулятора и пр.

Moto Mod Camera 360: охватить все

Новый модуль Moto Mod Camera 360 может превратить смартфон серии Moto Z в панорамную камеру с круговым 360° охватом.

Новый модуль Mod Camera 360 и другие модули Moto Mod

Камера модуля Moto Mod Camera 360 снимает видео в формате 4К с объемным звучанием.

Сроки поставок и цена

В рамках всемирной презентации Motorola Moto Z2 Force были озвучены данные о начале продаж только в США. В этой стране новинка появится в рознице 10 августа по цене $799.

В России продажи нового флагмана Motorola с небьющимся дисплеем стартуют только осенью, хотя точной даты представители Lenovo еще не называли.