Утверждена новая версия USB с удвоенный скоростью передачи данных

Новые скорости и возможности на старом разъеме

Межиндустриальная группа The USB 3.0 Promoter Group, занимающаяся разработкой одноименных стандартов, объявила о выпуске черновой версии спецификаций версии USB 3.2, определяющих многополосный трафик между хостами и устройствами USB 3.2.

Анонс финальной версии спецификаций запланирован на сентябрь 2017 г. в рамках конференции разработчиков USB Developer Days 2017, где будут представлены детальные технические подробности о USB 3.2.

Уже сейчас известны некоторые подробности о ключевых новшествах стандарта – удвоенной скорости обмена данными и режиме скоростной зарядки USB Power Delivery.

Особенности нового стандарта

Изначально интерфейс USB был разработан для обмена данными между хост-системами и устройствами с помощью последовательного кабельного соединения с однополосной сигнальной шиной. Между тем, кабели формата USB Type-C с универсальными реверсивными разъемами изначально разрабатывались для поддержки многополосных режимов работы с возможностью использования нескольких физических сигнальных шин.

Кабели и разъемы стандарта USB Type-C

В новом стандарте USB 3.2 такая возможность наконец-то реализована на практике. Спецификации стандарта нормируют использование до двух сигнальных шин (линий) на порт. В результате, две шины SuperSpeed USB производительностью до 5 Гбит/с каждая дадут суммарную производительность до 10 Гбит/с, а две шины 10 Гбит/с, сертифицированные по SuperSpeed USB 10 Gbps, смогут обеспечить пиковую производительность до 20 Гбит/с.

Цоколевка стандартного разъема USB Type-C

Особенность использования нового стандарта для выпуска USB-продуктов нового поколения является то, что удвоенная скорость обмена данными будет возможна с уже имеющимися кабелями. Так, системе с портом USB 3.2, подключенная к хранилищу USB 3.2, будет способна обмениваться данными со скоростью более 2 ГБ/с по привычным кабелям USB Type-C, сертифицированным по технологии SuperSpeed USB 10 Gbps.

Возможности стандартов USB

«В процессе вывода на рынок стандарта USB Type-C мы заведомо предполагали, что кабели и интерфейсные разъемы USB Type-C, сертифицированные по SuperSpeed USB или SuperSpeed USB 10 Gbps, будут поддерживать более высокие скорости обмена вместе с новым стандартом USB 3.0. Обновление до USB 3.2 обеспечит новый уровень производительности, – отметил Брэд Саундерс (Brad Saunders), председатель правления USB 3.0 Promoter Group.

«Благодаря повышенной производительности и бесшовной совместимости, новые спецификации USB 3.2 обеспечат новые преимущества и скорости для устройств USB 3.2, сохраняя при этом совместимость с USB 3.0 и более ранними поколениями стандарта, – сказала Роэнн Сонс (Roanne Sones), генеральный менеджер подразделения Microsoft по стратегии и экосистеме Windows и устройств.

Наряду с многополосным (2-линейным) скоростным режимом работы при использовании уже существующего парка кабелей USB Type-C, новый стандарт USB 3.2 также обеспечивает полную совместимость с технологиями кодирования и скоростями передач, стандартизированными для физического уровня обмена данных SuperSpeed USB.

В спецификациях USB 3.2 ожидаются минимальные обновления характеристик концентраторов, обусловленные увеличенными скоростями обмена и гарантирующими бесшовные переходы между режимами работы интерфейса с использованием одной или двух линий.

Дополнительным улучшением стандарта USB, наконец-то реализованным в спецификациях USB 3.2, ожидается штатная поддержка функции USB Power Delivery, обеспечивающей режим быстрой зарядки батарей. Стандартизация этого режима наконец-то положит конец «домостроям» различных компаний, и гарантирует возможность скоростной зарядки от блоков сторонних производителей для любой техники с поддержкой USB 3.2.

Об ассоциации The USB 3.0 Promoter Group

В настоящее время в состав The USB 3.0 Promoter Group входят такие лидеры ИТ-индустрии как Apple Inc., Hewlett-Packard Inc., Intel Corporation, Microsoft Corporation, Renesas Electronics, ST Microelectronics и Texas Instruments.

Наряду с разработкой новых поколений стандартов семейства USB 3.x, группа также занимается стандартизацией различных дополнений USB 3.0, таких как USB Power Delivery, USB Type-C и других, расширяющих возможности спецификаций для поддержки большего числа типов различных вычислительных платформ.