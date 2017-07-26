Названа дата, когда Adobe убьет Flash

Компания Adobe сообщила , что перестанет обновлять и распространять плагин Flash в конце 2020 г. Особенное внимание компания уделит уничтожению Flash в тех регионах, где используются пиратские или устаревшие версии.

Дата смерти Flash

Adobe прекратит обновлять и распространять Flash Player в конце 2020 г. Об этом компания сообщила в своем блоге. Adobe считает, что открытые стандарты HTML5, WebGL и WebAssembly стали за последние годы достаточно развитыми, чтобы пользователи Flash могли на них перейти. Отказ от плагина компания будет осуществлять в партнерстве с Apple, Facebook, Google, Microsoft и Mozilla. Партнеры помогут обеспечить безопасность и совместимость контента Flash.

Adobe признает, что у некоторых компаний, который занимаются компьютерными играми или видео-контентом, весь бизнес построен вокруг технологии Flash. Именно для них был установлен срок до конца 2020 г. — до этого времени плагин будет поддерживаться на всех основных ОС и браузерах, включая своевременный выпуск патчей безопасности и устранение несовместимости. Adobe собирается особенно жестко проводит кампанию по устранению Flash в тех регионах, где распространяются устаревшие и нелицензированные его версии.

Компания намерена продолжать участвовать в развитии стандарта HTML5 и кода WebAssembly, а также работать над другими своими анимационными и видео-инструментами, такими как Animate CC и Premiere Pro CC.

Процесс установки Flash Player

Изначально Flash разрабатывался компанией FutureWave и был известен как FutureSplash Animator. Но в 1996 г. разработчик был выкуплен компанией Macromedia, которая переименовала продукт во Flash. В апреле 2005 г. стало известно, что Adobe покупает Macromedia за $3,4 млрд.

Отказ от Flash в отрасли

В декабре 2016 г. компания Google начала отключать поддержку Flash в своем браузере Chrome и заменять его на HTML5. До этого, весной 2016 г., стало известно, что в IV квартале 2016 г. Google Chrome будет проигрывать Flash без дополнительных действий пользователя только на 10 сайтах. В список этих 10 ресурсов вошли: YouTube.com, Facebook.com, Yahoo.com, Live.com, Twitch.tv, Amazon.com, а также Vk.com, Yandex.ru, Ok.ru и Mail.ru.

Таким образом, на 40% список исключений оказался сформирован из российских ресурсов. В Google пояснили, что все указанные сайты наиболее часто используют технологию Flash по сравнению с другими сайтами в интернете, на основе статистики, которую компания получает из браузера Chrome.

Через несколько дней после Google об отказе от Flash объявила Microsoft. В браузерах Edge и Internet Explorer он полностью перестанет работать в конце 2019 г. Похожий план реализует Mozilla— ее браузер перестанет поддерживать Flash до конца 2020 г.

Поводом для прощания с устаревшей технологией стала ее уязвимость. К примеру, в апреле 2016 г. Adobe в экстренном порядке выпустил обновление для Flash player, который стал мишенью хакеров. Злоумышленники использовали его для распространения вируса-вымогателя, блокировавшего компьютеры пользователей и шифровавшего на них данные.