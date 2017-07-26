ИТ-система готовит отчеты судов Москвы в автоматическом режиме

Созданная в столице «Комплексная информационная система судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ) позволяет готовить статистику в автоматическом режиме. Второй год подряд районные суды Москвы и сам Мосгорсуд не тратят время на ручную обработку данных.

Суды Москвы сдали отчеты за первое полугодие

Мосгорсуд и 35 районных судов города подготовили и сдали статистические отчеты по итогам первых 6 месяцев 2017 г. Районные суды рассмотрели более 237,5 тыс. дел (в первом полугодии 2016 г. их было 255 тыс., снижение на 7%), а Мосгорсуд — почти 71,2 тыс. (показатель аналогичного периода прошлого года — 61 тыс., рост около 14%). В статистику попали все типы дел — от гражданских, уголовных и административных до различных апелляций, кассаций и надзорных жалоб.

Статистику суды Москвы подготовили одними из первых в стране. Она уже сдана на федеральный уровень — в Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации.

Столичные суды серьезно сократили сроки подготовки любых отчетов после внедрения КИС СОЮ

«Отчеты собрали за 2 дня, с учетом всех необходимых сверок. Что особенно важно, подготовка статистики не потребовала серьезных кадровых затрат. В каждом из районных судов и в самом Мосгорсуде было назначено минимум по одному ответственному», — комментирует подготовку данных Татьяна Толстова, заместитель генерального директора компании «Крок» — генерального подрядчика по внедрению КИС СОЮ.

Данные проверяли алгоритмом формально-логического контроля

По сравнению с прошлым годом процесс подготовки статистической отчетности претерпел некоторые изменения. Другим стал механизм подсчета — данные готовили с помощью информационно-аналитической подсистемы, входящей в КИС СОЮ. Зато не изменилось количество форм, которые ежегодно рассылает Судебный департамент при Верховном Суде.

«Каждый районный суд подготовил по девять отчетов. В общей сложности получилось 315 отчетов: районные суды сдали их в Управление Судебного департамента в г. Москве. Мосгорсуд свои отчеты направил сразу в Судебный департамент при Верховном Суде. Оценивая проведенную работу, можно сказать, что в этом году сбор отчетности прошел примерно в полтора раза быстрее и качественнее», — рассказывает пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.

Важной составляющей процесса стало применение алгоритма формально-логического контроля, который позволяет значительно быстрее проводить сверку сведений и контрольных сумм. В общей сложности было проведено около 10 тыс. проверок.

О проекте КИС СОЮ

Внедрение «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы ведется с ноября 2015 г. К началу 2017 г. в эксплуатацию запустились 8 прикладных и 4 обеспечивающие системы, которые в настоящее время дорабатываются. Среди них — порталы для нужд граждан и сотрудников аппаратов судов, системы аудио- и видеозаписи судебных заседаний, видеоконференцсвязи с СИЗО города. Кроме того, суды смогут обмениваться материалами дел с различными московскими ведомствами. Среди них — Почта России, Управления Федеральной службы судебных приставов и Федерального казначейства по Москве, а также другие госорганы.

Среди заявленных эффектов от запуска КИС СОЮ — повышение прозрачности судебной системы и доверия к ней со стороны граждан, значительная экономия времени всеми участниками процессов, снижение сроков рассмотрения дел и устранение бюрократических трудностей.

Бюджет проекта КИС СОЮ — $40,8 млн. Эти средства были выделены Международным Банком реконструкции и развития в рамках Проекта поддержки судебной реформы страны, бенефициарами которого также являются Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Суд по интеллектуальным правам, арбитражные суды. Исполнителем работ по КИС СОЮ стал системный интегратор «Крок», бенефициар проекта — Московский городской суд.