Microsoft сжалилась и оставила Paint в живых

Компания Microsoft, которая собралась прекратить поддержку Paint в следующих версиях Windows, сообщила, что он будет бесплатно доступен в Windows Store. Компании пришлось прояснить свои намерения после того, как фанаты редактора начали бурно выражать свое горе в соцсетях.

Microsoft сохранит Paint

Компания Microsoft, решившая исключить графический редактор Paint из числа стандартных программ Windows, намерена поместить его в магазин приложений Windows Store, где он будет доступен для бесплатного скачивания. Об этом говорится в официальном заявлении компании, которое она вывесила на своем сайте в ответ на проявления искреннего горя со стороны фанатов программы.

«Сегодня мы увидели невероятное проявление поддержки и ностальгии по MS Paint. Если мы что-то и поняли, так это то, что за 32 года у MS Paint стало много поклонников. Удивительно видеть так много любви к нашему старому надежному приложению», — сообщила Microsoft. Версию, согласно которой компания полностью изымает приложение из обращения, Microsoft назвала «недопониманием» ее изначального сообщения.

Планы закрыть Paint

Днем ранее, 24 июля 2017 г., Microsoft сообщила, что не будет поддерживать Paint в новых версиях Windows. Вместе с Outlook Express, Reader и Reading list редактор попал в список программ, которые считаются устаревшими в осеннем обновлении Windows 10 для разработчиков. Попавшие в этот список программы вскоре полностью удаляются, как подтвердила сама компания. Цель создания списка — заранее предупредить пользователей, что той или иной программы скоро не будет, чтобы ее удаление не доставило им неудобств. Одновременно Microsoft сообщила, что продолжит обновлять и поддерживать графический редактор Paint 3D, созданный на основе Paint, но мало на него похожий.

В ответ на признания фанатов Microsoft написала, что тоже любит Paint

Заявление Microsoft вызвало бурную реакцию со стороны пользователей интернета, которым нравится Paint. Они начали горестно прощаться с редактором, выкладывая в социальных сетях нарисованные в нем рисунки. Многие сообщали, что рисовали в Paint в детстве, чем и обусловлена их привязанность к программе.

Paint и Paint 3D

Графический редактор Paint появился в качестве стандартной программы Windows 1.0 в 1985 г. С выходом Windows 3.0 он был ненадолго переименован в PaintBrush, но в Windows 95 ему вернули старое название. Изначально Paint был черно-белым.

Редактор считается довольно простым: он дает возможность рисовать с помощью таких инструментов как кисть, карандаш, пипетка, распылитель, заливка и др., а также вставлять геометрические фигуры, другие изображения и т. п. Основным форматом сохраненных рисунков был BMP, в Windows 98 добавились JPEG, GIF без анимации и другие. Последнюю значительную переработку Paint пережил при выпуске Windows 7.

Paint 3D — это графический редактор, который впервые появился в обновлении Windows 10 для разработчиков. Он дает возможность работать как с двухмерными, так и с трехмерными изображениями, и представляет собой, по сути, гибрид обычного Paint и 3D-конструктора. Редактор был представлен в октябре 2016 г. как часть Универсальной платформы Windows.

Пользователям Windows 10 новый редактор стал доступен начиная со сборки 14800. В сборках 14971 и 14986 компания попыталась заменить им прежний Paint, но после жалоб пользователей на отсутствие некоторых возможностей старого редактора были оставлены обе программы.