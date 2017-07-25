«Касперский» выпустил приложение, показывающее, кто звонит с незнакомого номера

«Лаборатория Касперского» разработала приложение, предоставляющее пользователю информацию о незнакомых номерах, с которых ему звонят. Приложение ведет реестр мошеннических номеров, в пополнении которого участвуют все желающие. По желанию пользователя, такие номера могут автоматически блокироваться.

Запуск Kaspersky Who Calls

«Лаборатория Касперского» выпустила пилотное мобильное приложение Kaspersky Who Calls, сообщающее пользователю сведения о незнакомых номерах, с которых он получает звонки. Рядом с номером телефона Kaspersky Who Calls выводит на экран название организации, за которой закреплен номер, и вид деятельности этой организации. Исходя из этих сведений, пользователь решает, отвечать ли на звонок. Из соображений приватности имя и фамилия звонившего рядом с номером не выводятся, даже если они есть в базе.

Если у незнакомого номера плохая репутация, приложение предупредит об этом владельца смартфона. Репутацию номерам создают сами пользователи Kaspersky Who Calls, добавляя их в облачный список нежелательных контактов. После того, как номер будет занесен в базу, все пользователи приложения начнут получать уведомление, что он принадлежит мошеннику. Эта система должна быть эффективна против SIM-карт, купленных спамерами инкогнито.

На вопрос CNews, можно ли таким образом умышленно скомпрометировать не-мошеннический номер, в пресс-службе «Лаборатории» ответили, что информация из «черного списка» перепроверяется сотрудниками еще до занесения в базу. Кроме того, для признания номера ненадежным нужно более трех жалоб. Kaspersky Who Calls можно настроить так, что мошеннические и другие нежелательные номера будут автоматически блокироваться.

Интерфейс приложения Kaspersky Who Calls

Kaspersky Who Calls распространяется бесплатно, пока что он доступен только в России. Приложение работает на платформах Android 4.0.3 и выше, а также iOS10.0 и выше. Оно не предназначено для работы с iPhone 5, iPhone 5C и iPad.

Похожие приложения

Kaspersky Who Calls — не единственное приложение, которое помогает пользователю получить информацию о незнакомом номере. В сентябре 2009 г. скандинавская компания True Software Scandinavia запустила похожее приложение Truecaller. Бесплатная программа сверяет незнакомый номер со своей базой неблагонадежных контактов, а также ищет связанную с ним информацию в интернете. У приложения бывают проблемы с безопасностью: в июле 2013 г. его серверы предположительно были взломаны сирийскими хакерами. Преступники получили в свое распоряжение базу данных объемом 459 ГБ.

Приложение Whoscall тайваньской компании Gogolook, подразделения корейской NHN, также способно идентифицировать незнакомый номер. Оно было запущено в 2010 г. База данных приложения доступна офф-лайн, в нем можно настроить блокировку нежелательных вызовов. В апреле 2014 г. программа имела проблемы с безопасностью — начала высвечивать на экране адреса и домашние телефоны звонивших. Звонившие оказались публичными персонами, поэтому ситуация получила широкое освещение в СМИ. Как выяснилось, приложение брало данные из базы, утекшей с правительственного сервера.

Платное приложение TrapCall от американской компании TelTech просит за идентификацию звонивших $4,95 в месяц. Пользователь сначала отклоняет входящий звонок с незнакомого номера, а потом ему приходит сообщение со сведениями об этом контакте. Еще одно бесплатное приложение, Track Caller Location от компании Smartlogic, позволяет без подключения к интернету определить местоположение звонившего. Приложение было запущено в 2014 г. Еще есть приложения Whos Calling и Contactive, которые считаются эффективными при поиске информации о незнакомом номере в соцсетях.