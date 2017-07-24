Аудитория платного ТВ в России прекратила расти навсегда

Прирост абонентской базы платного телевидения в первом полугодии 2017 г. был рекордно низким по сравнению с показателями 2015-2016 гг. Эксперты считают, что вернуться к прежним темпам роста уже не получится. Операторам придется извлекать дополнительные прибыли за счет увеличения объема потребляемых услуг.

Спад динамики

По итогам II кв. 2017 г. у российского платного телевидения стало на 270 тыс. абонентов больше. По сравнению с темпами роста аудитории платного ТВ в 2015-2016 гг. это можно расценивать как провал. В I кв. 2017 г. дела обстояли еще хуже, поскольку сыграл свою роль сезонный фактор — прирост аудитории составил всего 180 тыс. подписчиков. Поэтому все полугодие оценивается как провальное, сообщает информационно-аналитическое агентство TelecomDaily. Количество абонентов платного ТВ в России по итогам первой половины 2017 г. составило 41,65 млн. человек.

Для сравнения: в 2016 г. число подписчиков платного ТВ увеличивалось в среднем на 395 тыс. человек за один квартал. Для последних трех кварталов 2015 г. прирост составил 700 тыс., 400 тыс. и 520 тыс. абонентов соответственно. По словам гендиректора ИАА TelecomDaily Дениса Кускова, возврата к таким темпам роста аудитории уже не будет. Бизнес будет развиваться за счет увеличения объема потребляемых услуг.

По итогам первого полугодия 2017 г. проникновение сервисов платного телевидения достигло 73%. Доля кабельного ТВ в общем объеме услуг составляет 47%, за ним идет спутниковое ТВ. В среднем каждый абонент тратит на платное телевидение порядка 152 руб. в месяц.

Лидеры рынка

Около 90% абонентов, подключивших платное ТВ во II кв. 2017 г., выбрали услуги компаний, которые входят в топ-5 российских телеоператоров. Более 50% новых подписчиков заключили договор с «Ростелекомом», такое явление наблюдается второй квартал подряд.

Аудитория платного ТВ в России демонстрирует спад темпов роста

Аудитория спутникового провайдера «Триколор ТВ» выросла за минувший квартал на 60 тыс. абонентов. Сейчас услугами оператора пользуются 12,21 млн домохозяйств. Компания занимает первое место на российском рынке платного ТВ.

На второй строчке топа находится «Ростелеком», чья аудитория во II кв. 2017 г. достигла 9,55 млн абонентов, увеличившись на 140 тыс. домохозяйств. Третий по величине оператор «Орион» добавил в базу 29,5 тыс. абонентов, сейчас у него 3,008 млн подписчиков.

Четвертое место в рейтинге занимает оператор «ЭР-Телеком», его аудитория увеличилась за минувший квартал на 5 тыс. абонентов и достигла 2,97 млн домохозяйств. Первую пятерку замыкает МТС, который привлек 10 тыс. новых подписчиков, расширив абонентскую базу до 2,775 млн домохозяйств.

Доля рынка российских телеоператоров по итогам первого полугодия 2017 г.

Таким образом, по итогам первого полугодия 2017 г. «Триколор ТВ» контролирует 29,29% рынка, «Ростелеком» — 22,91%, «Орион» — 7,22%, «ЭР-Телеком» — 7,13%, МТС — 6,66%, остальные операторы — 26,79%.

Комментарии экспертов

По словам гендиректора ГК «Орион Экспресс» Кирилла Махновского, стагнация естественного роста на рынке платного ТВ была ожидаемой. Это не касается спутникового телевидения, которое показывает положительную динамику. Самое интересное на рынке сейчас — это не его естественный рост, а приход в Россию крупных зарубежных операторов, запуск российских нишевых каналов и развитие мультисредовых сервисов, считает Махновский.

По его наблюдениям, перспективным является добавление новых каналов в мобильном приложении. С начала 2017 г. «Орион» существенно увеличил их количество, и это уже принесло результаты: число установок выросло на 42% по сравнению с концом 2016 г. По состоянию на 1 июля количество посещений раздела «Кинотеатр» было больше 38 тыс. Посетители раздела просмотрели свыше 12 тыс. фильмов.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков также считает, что у спутникового сегмента платного ТВ хорошие перспективы, так как «с инфраструктурой в регионах по-прежнему все не просто». Интерактивное ТВ распространяется медленно, так как никто, кроме «Ростелекома» не строит для него сетей в новых регионах.