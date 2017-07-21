Второй по величине акционер «Мегафона» потерял в СНГ $240 млн

Постсоветские убытки для Telia

Шведская Telia (бывшая TeliaSonera) сообщила о списании неденежных убытков в своем отчете за 2016 г. из-за операций в странах СНГ. Общая сумма списанных убытков составила 2 млрд шведских крон ($243 млн). Telia является вторым по величине акционером «Мегафона».

Основной убыток получен Telia из-за ее узбекской «дочки» - Coscom (торговая марка Ucell). Ее балансовая стоимость снизилась с 3,3 млрд крон ($401 млн) до 1,3 млрд крон ($158 млн).

Узбекистан требует жертв

Хотя балансовая стоимость Coscom снизилась на 2 млрд крон, из-за особенностей учетной политики и курсовых разниц в отчете зафиксирован убыток от операций в Узбекистане на меньшую сумму - 1,5 млрд крон ($182 млн).

Наличие «бумажных» убытков от работы Coscom в Telia объясняют возрастающими регуляторными и валютными рисками работы в Узбекистане. Громкий корурпционный скандал

TeliaSonera приобрела Coscom в 2007 г., и впоследствии эта сделка имела роковые последствия для скандинавской компании.

Второй по величине акционер «Мегафона» шведская Telia

списала $240 млн из-за рискованных и коррупционных сделок в СНГ

В 2008 г. TeliaSonera в качестве партнера по Узбекистану взяла себе гибралтарский офшор Takilant. Скандинавы выкупили у него 3G-частоты и номерную емкость в Узбекистане за $30 млн и 26% акций Coscom. Тогда же стороны подписали put-опцион, позволявший Takilant продать обратно данный пакет акций.

В 2010 г. TeliaSonera выкупила обратно у Takilant 20% акций Coscom за $220 млн - то есть в восемь раз дороже, чем за два года до этого TeliaSonera его продавала. Кроме того, в 2010 г. TeliaSonera приобрела к Takilant 4G-частоты в Узбекистане за $55 млн.

Скандал вокруг этой ситуации шведские СМИ подняли в 2012 г. Журналисты выяснили, что владельцем Takilant является молодая модельер Гаянэ Авакян. Авакян не имела отношения к телекоммуникациям, зато была близкой подругой Гульнары Каримовой, дочери занимавшего в тот период пост президента Узбекистана Ислама Каримова.

На тему корурпционных сделок TeliaSonera в Узбекистане в Швеции было снято несколько документальных фильмов. Вслед за журналистами деятельность TeliaSonera в Узбекистане стали расследовать правоохранительные органы различных западных стран. Руководство компании во главе с президентом Ларсом Нубергом в начале 2013 г. вынуждено было уйти в отставку, а в 2015 г. решило и вовсе уйти из рынков стран СНГ.

Проблемы с новыми узбекскими властями

Американские власти подсчитали, что общая сумма платежей, которые Takilant получила от TeliaSonera, составила $330 млн. В конце 2016 г. Telia сообщала, что компания ожидает получения штрафа от американских властей из-за узбекских сделок в размере $1,4 млрд.

Гульнара Каримова попала в опалу у своего отца еще в 2013 г. В 2016 г. Ислам Каримов скончался, и в стране сменилось руководство, причем у Telia в Узбекистане новые проблемы: недавно телекоммуникационный регулятор пригрозил Coscom отзывом лицензии из-за систематических нарушений.

Неудачная сделка в Казахстане

Еще 300 млн крон ($36 млн) Telia вынуждена была списать из-за казахстанской компании «Родник», в который скандинавы владеют 50% акций. «Родник» является акционером магистрального оператора «Казтранском». В Telia считают, что данный актив не имеет более значимой стоимости.

Telia владеет крупнейшим в Казахстане сотовым оператором Kcell. В 2012 г. скандинавы решили упрочить позиции своего казахстанского актива и приобрели WiMAX-активы холдинга Alem Communications вместе с вышеупомянутой долей в «Казтранском».

В TeliaSonera надеялись переоформить WiMAX -частоты в диапазоне 2,5 ГГц под более современную технологию LTE, частоты для которой на тот момент еще не были распределены в Казахстане. Однако план оказался неудачным, и еще в 2015 г. TeliaSonera списала убытков на $47 млн из-за данных активов.

Наконец, еще одна сумма - 200 млн крон ($24 млн) - Telia списала из-за таджикского сотового оператора «Индиго-Таджикистан» (торговая марка Tcell). В конце 2016 г. в рамках распродажи постсоветских активов, Telia договорилась о продаже контрольного пакета акций «Индиго-Таджикистан» своему таджикскому партнеру - Организации Ага-Хана по развитию - за $39 млн. Сделка долгое время не согласовывалась властями Таджикистана и чуть было не сорвалась.