На портале госуслуг появилась возможность вызвать врача на дом

На портале госуслуг появилось несколько новых возможностей, в том числе вызов врача на дом, получение сведений о прикреплении к поликлинике и запись на профосмотр или в диспансер.

Новые возможности портала

Россияне получили возможность вызывать врача на дом через «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Чтобы вызвать врача, пользователю нужно зайти в личный кабинет «Мое здоровье» на портале. Тем же распоряжением вводится возможность получить через портал сведения о прикреплении к медицинскому учреждению, а также записаться на профилактический осмотр или в диспансер.

Также в личном кабинете можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и взять направление на госпитализацию или медико-социальную экспертизу. По данным Минкомсвязи, по состоянию на июнь 2017 г. на портале было зарегистрировано 50 млн граждан, для которых действовало 350 электронных госуслуг.

Электронное здравоохранение

Новые услуги появились на портале в рамках проекта «Электронное здравоохранение». Паспорт проекта был утвержден в октябре 2016 г. Программа «Электронного здравоохранения» охватывает 2016-2025 гг. Конечная цель проекта — перевести медицинскую документацию в электронный вид, ввести систему контроля времени ожидания в очереди к врачу и создать систему сервисов в личном кабинете пациента на портале госуслуг.

На портале госуслуг зарегистрировано более 50 млн россиян

В рамках проекта планируется подключить медицинские учреждения к единой защищенной сети передачи данных, оборудовать компьютерами 95% рабочих мест в этих учреждениях и такое же их количество подключить к системе мониторинга ожидания в очереди. Кроме того, 55% медицинских организаций должны начать применять телемедицину.

Закон о телемедицине

На днях Госдума одобрила во втором чтении законопроект об использовании ИТ в медицинском обслуживании граждан. Новый закон позволяет врачам применять телемедицину, то есть консультировать пациентов удаленно, по видеосвязи. Однако ставить диагноз во время такой консультации врач не имеет права, как и назначать лечение. Для этого необходим хотя бы один очный прием. После этого наблюдать за состоянием пациента и корректировать лечение врач сможет удаленно. Ему позволяется также удаленно выписывать рецепты, в том числе на препараты наркотического и психотропного свойства. Положение о телемедицине вступит в силу с начала 2018 г.

Законопроект вводит возможность выдачи рецептов и справок в форме электронного документа. Цифровые рецепты будут направляться непосредственно в аптечные организации. При этом право выбора пациентом формы рецепта не будет ограничиваться — рецепт можно будет получить как по-прежнему в бумажной, так и в электронной форме. Положение об электронных рецептах вступит в силу с начала 2019 г.

Документ также узаконит существующую уже несколько лет, но пока не доработанную до конца Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). На ЕГИСЗ возлагается информационное обеспечение в сфере здравоохранения. Задачи системы — поддержка принятия решений и управления ресурсами, организация оказания медицинской помощи, а также информирование населения по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний и получения медицинской помощи.