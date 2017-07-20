Искоренять VPN и анонимайзеры в России будут ФСБ и МВД

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о запрете на использование анонимайзеров и VPN-сервисов для обхода блокировок. В отличие от первоначальной версии законопроекта, функции по обнаружению анонимайзеров перекладываются с Роскомнадзора на МВД и ФСБ. Кроме того, депутаты все-таки решились на отмену закона о блогерах.

Госдума отрегулировала работу анонимайзеров

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект об ограничениях на работу сервисов, предназначенных для обхода блокировок интернет-сайтов. Разработчиками документа выступают депутаты Александр Ющенко (КПРФ), Николай Рыжак (фракция «Справедливая Россия») и Максим Кудрявцев («Единая Россия»).

Документ представляет из себя поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Он получил одобрение в первом чтении.

Во втором чтении законопроект претерпел ряд изменений. В частности, датой вступления документа в силу стало 1 ноября 2017 г.

Депутаты решили законодательно прописать за Роскомнадзором полномочия по определению порядка идентификации сайтов, подлежащих блокировке, порядка ограничения провайдерами доступа к ним и перечня информации, подлежащей публикации о заблокированных сайтах.

Кроме того, еще в первой версии законопроекта за Роскомнадзором законодательно закреплялась функция ведения государственной информационной системы, содержащей информацию о заблокированных в России информационных ресурсах и информационно-телекоммуникационных сетях (Реестр запрещенных сайтов).

Во втором чтении депутаты решили дать определение сервисам, предназначенным для обхода блокировок. В законопроекте используется термин «владелец программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым запрещен» (ПАСД). Под этим определением значатся владельцы информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов (сайтов и страниц в интернете, информационных систем, программ для ЭВМ), посредством которых обеспечивается доступ к информационным ресурсам и информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым с территории ограничен.

Поиск анонимайзеров и VPN в России будут вести ФСБ и МВД

Под данное определение попадают анонимайзеры, прокси-серверы, VPN-сервисы, туннели, браузеры с функцией проксирования (Opera, Tor и др) и другие сервисы, предназначенные для доступа к интернет-сайтам в обход существующих ограчений. Владельцам такого рода сервисов запрещается предоставлять россиянам возможность выхода на заблокированные сайты.

Поиском анонимайзеров вместо Роскомнадзора займутся силовики

В первой версии предполагалось, что Роскомнадзор, как ведомство, ответственное за блокировку интернет-сайтов, будет вести работу по поиску анонимайзеров и подобного рода сервисов. Однако во втором чтении депутаты решили, что этим должны заниматься федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности.

Такими органами являются МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний), СВР (Служба внешней разведки) и ФТС (Федеральная таможенная служба). Правительство должно будет установить порядок, в соответствии с которыми указанные органы будут передавать Роскомнадзору информацию о выявленных ими анонимайзерах и других сервисах.

После получения информации от силовиков о каком-либо сервисе, Роскомнадзор определит его хостинг-провайдера и направит ему информацию, необходимую для идентификации владельца данного сервиса - то есть владельца ПАСД. Хостинг-провайдер будет обязан ответить на этот запрос в течение трех дней.

Далее Роскомнадзор направит владельцу ПАСД запрос на получение доступа к Реестру запрещенных сайтов. Владелец ПАСД должен в течение 30 дней ответить на данный запрос. Затем у него будет три дня для того, чтобы начать блокировать для россиян попытки зайти на запрещенные ресурсы через его сервис. В противном случае Росокмнадзор заблокирует доступ к данному сервису.

Поисковые системы обяжут фильтровать ссылки на запрещенные ресурсы

Аналогичным образом Роскомнадзор будет направлять запросы поисковым система, размещающим рекламу, нацеленную на привлечение внимания жителей России, на подключение к Реестру запрещенных сайтов. У владельцев поисковиков будет 30 дней на подключение к Реестру и затем еще три дня для исключения из поисковой выдачи ссылок на запрещенные в России ресурсы.

Роскомнадзор разработает порядок доступа владельцев ПАСД и поисковых систем с Реестром запрещенных сайтов, включая порядок доступа к информации из реестра и «режим обработки и использования такой информации, требования к технологическим, программным, лингвистическим правовым и организационным средствам» обеспечения пользования реестром. Также ведомство разработает порядок контроля ограничения доступа к запрещенным сайтам со стороны владельцев ПАСД и порядок контроля за исключением ссылок к таким ресурсам из поисковых систем.

Кому можно будет по-прежнему обходить блокировки

Законопроект делает исключения для владельцев государственных информационных систем, государственных органов и органов местного самоуправления. Также предусмотрено исключение для владельцев корпоративных VPN и подобного рода сервисов.

В первоначальной версии законопроекта данное исключение звучало как исключение для систем, пользователи которых находятся с их владельцами «в трудовых отношениях». В нынешней версии законопроекта используется иная формулировка. В ней говорится о системах, круг пользователей которых заранее определен их владельцами и использование которых осуществляется «в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего использование».

Параллельно отдельным, пока еще не одобренным, законопроектом в Кодекс об административных правонарушениях вводятся штрафы для владельцев поисковых систем за игнорирование требований Роскомнадзора о получении доступа к Реестру запрещенных сайтов и осуществлению соответствующей фильтрации. Размер штрафа для физических лиц составит 5 тыс. руб., для должностных лиц - 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

Правительство в своем отзыве в целом поддержало концепцию данного законопроекта. В то же время в Белом доме указывали на ряд недоработок. Например, не предусмотрен вариант, когда хостинг-провайдер не предоставит Роскомнадзору информацию об интересуемом его сервисе. Также нет расчета суммы средств, которая потребуется Роскмонадзору для поддержания работы Реестра запрещенных сайтов.

Блогеров перестанут регулировать

В рамках этого же законопроекта есть положение об отмене принятого в 2014 г. так называемого закона о блогерах. Согласно этому закону, Роскомнадзор ведет реестр блогеров, чья посещаемость превышает 3 тыс. в сутки. На блогеров, включенных в данный реестр, распространяются те же ограничения, что и на СМИ, включая запрет ругаться матом.

Авторы законопроекта назвали закон о блогерах неэффективным. Правительство в своем отзыве попыталось оспорить данный аргумент как недоказанный. Кроме того, в Белом доме указывали на социальную значимость блогеров. Однако депутаты все равно решили отменять закон о блогерах.