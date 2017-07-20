Intel ликвидировала подразделение по выпуску «умных часов»

Intel начала сокращение подразделения по выпуску «умных часов» в конце прошлого года, и в начале июля полностью закрыла подразделение. Это второй ликвидированный проект The New Technologies Group после свертывания разработки микро-ПК.

Умных часов Intel больше не будет

Intel распустила группу разработчиков, занимавшихся созданием фитнес-трекеров и медицинских носимых электронных устройств, сообщает CNBC со ссылкой на информацию от знакомого с подробностями анонимного источника.

Компания активизировалась на рынке надеваемой электроники в марте 2014 г. после покупки китайской компании Basis Science, выпустив в ноябре 2014 г. свои первые часы для фитнеса Basis Peak. После этого Intel постепенно снижала свою активность в этом секторе, сведя к минимуму линейку собственных разработок.

В ноябре 2016 г. Intel была вынуждена объявить о полном отзыве трекера физической активности Basis Peak. Как оказалось, часы слишком сильно нагревались, вплоть до волдырей от ожогов на коже владельца. По данным Intel, на дискомфорт и ожоги пожаловалось 0,2% пользователей часов.

В ноябре 2016 г., согласно сообщению TechCrunch, компания запланировала полный выход из бизнеса по производству надеваемой электроники, поскольку дела с линейкой финтес-трекеров Basis «пошли не так, как планировалось». На тот момент времени в Intel отказались признать факт сворачивания работ в этой области.

Тем не менее, по данным CNBC, начиная с ноября 2016 г. Intel уволила примерно 80% команды разработчиков надеваемой электроники. Большинству из сотрудников группы Basis была предоставлена возможность перевестись в другие подразделения компании.

Наконец, примерно две недели назад Intel полностью ликвидировала группу надеваемой электроники. Отныне подразделение компании New Technologies Group, разрабатывающее передовые бизнес-технологии, сосредоточено только на разработке добавленной реальности, отметил источник CNBC.

Это уже второй проект, свернутый подразделением The New Technologies Group. Ранее, в июне, Intel сообщила о сворачивании производства сверхкомпактных ПК – соперников проекта Raspberry Pi.

Впрочем, на сайте Intel до сих пор рекламируется набор логики Curie для IoT-устройств, равно как и надеваемой электроники, наряду с партнерской программой с производителями часов, включая Tag Heuer.

Intel никак не прокомментировала заявление CNBC. Отчет Intel за второй финансовые квартал 2017 г. ожидается в четверг, 27 июля. Возможно, в рамках пресс-конференции по поводу этого события компания даст определенный ответ о судьбе своего подразделения по производству надеваемой электроники.

Восхождение и смерть бизнеса Intel по выпуску смарт-часов

Intel впервые заинтересовалась категорией надеваемой электроники в 2014 г., в разгар славы лидеров отрасли Apple и Fitbit.

Поглощение бизнеса китайского производителя смарт-часов Basis Science произошло в марте 2014 г. Сумма сделки не разглашалась, но предположительно Intel потратила на эту сделку $100-150 млн. На тот момент Basis принадлежало около 7% мирового рынка часов для фитнеса. До этого Intel Capital инвестировала в Basis – совместно с Norwest Venture Partners и Mayfield Fund она вложила в китайский брэнд $30 млн.

В июне 2015 г. Intel дополнительно выкупила канадского производителя нательных гаджетов Recon Instruments, в которого до этого также вкладывала средства, и объявила о предстоящем партнерстве с компанией Fossil в разработке смарт-часов. Представители Intel сообщали, что у компании большие планы в сфере гаджетов для здоровья и спорта.

Часы-трекер физической активности Basis Peak

Часы для фитнеса Basis Peak стали первым опытом Intel. Разработкой продукта занималась Basis Science, производством – китайская компания-подрядчик из Чжухая. Производство продолжалось с августа 2014 г. по июль 2015 г. В продаже гаджет был доступен с ноября 2014 г. по июнь 2016 г.

Basis Peak сочетает в себе функции смарт-часов и фитнес-трекера. Модель имела рефлективный TFT-экран диагональю 1,26 дюймов с разрешением 144х168 пикселей, несъемный аккумулятор мощностью 190 мАч и встроенную память 16 МБ. Пользователю были доступны акселерометр, оптический пульсомер, датчики кожно-гальванического рефлекса и температуры тела. Basis Peak были водонепроницаемы под давлением до 5 атмосфер, и имели премиум-версию Basis Titanium.

Среди достоинств модели отмечали работу без подзарядки в течение 96 часов (на практике), высокую точность измерений и специальную программу Habits, которая поэтапно предлагала пользователю обзаводиться полезными для здоровья привычками.

О первых случаях получения ожогов от часов Basis Peak компания сообщила 13 июня 2016 г. Intel надеялась устранить проблему, заменив на гаджетах ПО, но не смогла найти решение, которое не затронет данные пользователей. Позже Intel попросила покупателей вернуть часы и сопутствующие товары, пообещав отдать за них деньги. Сумма компенсации за одно устройство в США составила $234, хотя часы в разное время продавались по цене $139 до $199.

Intel прекратила поддержку продукта, но у пользователей сохранялся доступ к их данным до 31 декабря 2016 г.