5 причин посетить конференцию CNews «Информационная безопасность в бизнесе и госсекторе: новые задачи»

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14 сентября 2017 г. CNews проведет конференцию «Информационная безопасность в бизнесе и госсекторе: новые задачи».

14 сентября 2017 г. состоится конференция издания CNews «Информационная безопасность в бизнесе и госсекторе: новые задачи». Регистрация на мероприятие продолжается.

На сегодняшний день корпоративный и государственный сектор очень уязвимы в информационном плане: киберпреступники способны контролировать ситуацию и менять ее в свою пользу оперативней, чем представители бизнеса и госсегмента. Как обезопасить свои данные? Как выстроить стратегию информационной безопасности? Можно ли предугадать дальнейшие действия хакеров?

Главные темы мероприятия:

  • Как развивался российский рынок ИБ в 2016 г.?
  • Какие наиболее громкие инциденты произошли на нем в 2016 г.?
  • Какие меры предпринимает государство для защиты критической инфраструктуры и обеспечения информационной безопасности?
  • Как организациям обезопасить свои информационные ресурсы от хакеров?
  • Насколько безопасны мобильные приложения и облака?
  • Кто должен позаботиться о безопасности интернета вещей?
  • Как заставить пользователей быть начеку?
  • Какие новые угрозы ждут бизнес и государственные организации в 2017 г.?
  • Готов ли рынок ИБ к их отражению?
  • Как будет развиваться российский рынок ИБ в 2017 г.?

В конференции примут участие лидеры отрасли: представители ИБ и ИТ из различных секторов бизнеса и госструктур.

Участие в мероприятии подтвердили:
Евгений Пономарев, заместитель директора департамента, ПАО «Аэрофлот»;
Илья Борисов, руководитель службы ИБ, Thyssenkrupp Indusrial Solutions;
Андрей Ревяшко, ИТ-директор, Wildberries;
Сергей Петренко, руководитель Центра информационной безопасности АНО ВО «Университет Иннополис».

Список участников пополняется.

5 причин посетить мероприятие. Эта конференция для вас, если вы давно хотели:

  1. Узнать ответы на волнующие вопросы информационной безопасности;
  2. Поделиться собственным мнением, относительно текущей ситуации в области ИБ и получить обратную связь от лидеров мнений;
  3. Нащупать уязвимые места в политике компании;
  4. Выстроить конструктивный диалог с властью и коллегами;
  5. Понять, как эффективнее выстроить работу своей организации.

Не пропустите одно из ключевых событий в области информационной безопасности.

Ознакомиться с материалами конференции и зарегистрироваться можно по ссылке.

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