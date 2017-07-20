5 причин посетить конференцию CNews «Информационная безопасность в бизнесе и госсекторе: новые задачи»
14 сентября 2017 г. состоится конференция издания CNews «Информационная безопасность в бизнесе и госсекторе: новые задачи». Регистрация на мероприятие продолжается.
На сегодняшний день корпоративный и государственный сектор очень уязвимы в информационном плане: киберпреступники способны контролировать ситуацию и менять ее в свою пользу оперативней, чем представители бизнеса и госсегмента. Как обезопасить свои данные? Как выстроить стратегию информационной безопасности? Можно ли предугадать дальнейшие действия хакеров?
Главные темы мероприятия:
- Как развивался российский рынок ИБ в 2016 г.?
- Какие наиболее громкие инциденты произошли на нем в 2016 г.?
- Какие меры предпринимает государство для защиты критической инфраструктуры и обеспечения информационной безопасности?
- Как организациям обезопасить свои информационные ресурсы от хакеров?
- Насколько безопасны мобильные приложения и облака?
- Кто должен позаботиться о безопасности интернета вещей?
- Как заставить пользователей быть начеку?
- Какие новые угрозы ждут бизнес и государственные организации в 2017 г.?
- Готов ли рынок ИБ к их отражению?
- Как будет развиваться российский рынок ИБ в 2017 г.?
В конференции примут участие лидеры отрасли: представители ИБ и ИТ из различных секторов бизнеса и госструктур.
Участие в мероприятии подтвердили:
Евгений Пономарев, заместитель директора департамента, ПАО «Аэрофлот»;
Илья Борисов, руководитель службы ИБ, Thyssenkrupp Indusrial Solutions;
Андрей Ревяшко, ИТ-директор, Wildberries;
Сергей Петренко, руководитель Центра информационной безопасности АНО ВО «Университет Иннополис».
Список участников пополняется.
5 причин посетить мероприятие. Эта конференция для вас, если вы давно хотели:
- Узнать ответы на волнующие вопросы информационной безопасности;
- Поделиться собственным мнением, относительно текущей ситуации в области ИБ и получить обратную связь от лидеров мнений;
- Нащупать уязвимые места в политике компании;
- Выстроить конструктивный диалог с властью и коллегами;
- Понять, как эффективнее выстроить работу своей организации.
Не пропустите одно из ключевых событий в области информационной безопасности.
Ознакомиться с материалами конференции и зарегистрироваться можно по ссылке.