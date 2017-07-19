Полицию не вызвать: Смартфоны Asus, Sony и OnePlus самовольно перезагружаются при наборе «911»

Популярный OnePlus 5 и некоторые другие смартфоны самопроизвольно перезагружаются, когда пользователь пытается позвонить 911 или в другую службу спасения. Возможная причина — передача диспетчеру данных о местонахождении абонента через GPS. Пользователи боятся остаться без помощи в чрезвычайной ситуации.

Жалоба на OnePlus 5

Пользователи ресурса Reddit сообщают, что некоторые смартфоны самопроизвольно перезагружаются при попытке набрать 911 — телефон службы спасения в США. Американцы обращаются по этому номеру, если им требуется вызвать полицию, пожарных или скорую помощь.

Тему поднял Ник Морелли (Nick Morrelli), пользователь Reddit из Сиэтла, США. Он пояснил, что какое-то время назад увидел пожар на складе, находившемся по соседству, и позвонил 911, чтобы вызвать пожарных. Однако его смартфон OnePlus 5 так и не соединил своего владельца со службой — вместо этого устройство самопроизвольно перезагрузилось.

Это повторялось при каждой попытке Морелли позвонить в 911. В итоге пользователь заснял набор 911 и последующую перезагрузку на видео и выложил его в соцсети Facebook.

Всеобщий эксперимент

Публикация Морелли вызвала волну экспериментов со стороны других пользователей Reddit, которые тоже начали набирать 911 со своих телефонов. Участник дискуссии по имени Blueeyedfoxie из Великобритании сообщил, что его OnePlus 5 на 8 ГБ также перезагружается при попытке позвонить в службы спасения, включая 999 и 112.

Службы спасения позволяют совершать звонки для тестирования телефона, особенно если их предварительно об этом уведомить, поскольку в случае чрезвычайной ситуации от технической возможности набрать 911 может зависеть жизнь человека.

Вокруг OnePlus 5, представленного месяц назад, разгорелся третий скандал

Еще несколько пользователей OnePlus 5 сообщили на Reddit, что попробовали набрать 911 со своих устройств, и это также привело к перезагрузке. У некоторых смартфон перезагружался не каждый раз, или же только при попытке набрать номер с определенной SIM-карты. В ходе дискуссии такие же жалобы начали поступать от пользователей Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S5, Asus Zenfone 3 и Sony Xperia z3.

Возможные причины и реакция компании

Позднее на ресурсе оставил сообщение представитель компании OnePlus, который заверил участников дискуссии, что корпорация уже связалась с Морелли и начала расследование проблемы. Такая же информация была получена от компании изданием The Verge.

На Reddit были выдвинуты гипотезы, почему смартфоны так себя ведут. Пользователь tugboatmassacre предположил, что все дело в GPS. Когда абонент звонит в службу спасения, GPS автоматически отсылает данные о его местонахождении диспетчеру, что отличает этот звонок от любого другого. Эта система называется Е911. Тем не менее, перезагрузку во время отсылки данных нельзя считать нормальной для телефона, считает tugboatmassacre.

Смартфон OnePlus 5

Смартфон OnePlus 5 был представлен 20 июня 2017 г. и уже успел пережить два скандала в СМИ. Причиной первого стало то, что компания предоставляла обозревателям для тестирования образцы с искусственно завышенными характеристиками. Причиной второго скандала стал брак — эффект растягивания изображения во время прокрутки. Предположительно, он вызван тем, что дисплей OnePlus 5 установлен вверх ногами, чтобы внешне смартфон больше напоминал iPhone 7 Plus.

OnePlus 5 получил экран с диагональю 5,5 дюйма и разрешением 1920 х 1080 пикселей. Аппарат создан на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 835 с максимальной тактовой частотой 2,45 ГГц. Различные комплектации имеют 6 ГБ или 8 ГБ оперативной и 64 ГБ или 128 ГБ постоянной памяти.

Примечательной особенностью OnePlus 5 стала двойная основная камера: широкоугольная получила разрешение 16 МП, зум-камера – 20 МП. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП. Емкость аккумулятора равна 3300 мАч. Цена OnePlus 5 на американском рынке составляет $479 за комплектацию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Модель с 8 ГБ и 128 ГБ памяти обойдется в $539.

OnePlus позиционирует свои смартфоны, кроме OnePlus X, как «убийцы флагманов» (это официальная характеристика смартфонов OnePlus, опубликованная на сайте компании) за премиальное наполнение и демократичную цену, которая на сотни долларов ниже стоимости Apple iPhone и Samsung Galaxy S.