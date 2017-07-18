«Умные очки» Google Glass восстали из мертвых. Видео

Возрождение дополненной реальности для корпоративных заказчиков

Alphabet, родительская компания Google и владелец лаборатории Alphabet X (The Moonshot Factory), представила новую версию очков дополненной реальности Google Glass в версии Enterprise Edition (Glass EE).

Первоначальный проект по выпуску и поддержке очков Google Glass в бытовой версии Explorer Edition был представлен на конференции Google I/O 2012, и затем был свернут в 2015 г. после не совсем удачного запуска и жесткой критики со стороны пользователей.

В новой версии проект со-основателя Google Сергея Брина (Sergey Brin) изначально был ориентирован на применение в производстве в качестве практического инструмента, позволяющего экономить время и деньги.

Очки Glass EE проходили тестирование на протяжении последних двух лет в корпоративной среде более чем 50 различных предприятий США, таких как DHL, General Electric, Volkswagen, AGCO, Dignity Health, NSF International, Sutter Health, Boeing Company и других. Сотрудники компаний использовали очки Glass EE для более оперативного выполнения своих обязанностей благодаря тому, что очки обеспечивали быстрый доступ к необходимой сотруднику информации с помощью простых голосовых команд, оставляя при этом руки свободными.

Благодаря позитивным отзывам, полученным в процессе 2-летнего испытания Glass Enterprise Edition, компания приняла решение о коммерциализации проекта, и теперь очки будут доступны любым корпоративным заказчикам через партнерскую сеть Google.

Добавленная реальность в корпоративном окружении: как это работает

Очки добавленной реальности Glass EE по-прежнему представляют собой небольшие легкие очки со встроенным компьютером с полупрозрачным экраном на стекле очков, однако в отличие от первой версии причудливой формы, Google Glass 2.0 своему дизайну почти не отличаются от обычных защитных очков, являющихся частью штатной экипировки для множества профессий.

Очки Google Glass бытовой (слева) и корпоративной (справа) версий

Glass EE передают изображение на сетчатку глаза, записывают видео и снимают фото, позволяют делать поисковые запросы и видеть результаты. Большинство функций исполняется с помощью голосовых команд.

По данным Google, ряд компаний, принявших участие в тестировании очков Glass EE, ранее имел дело с различными стартапами, пытавшимися адаптировать бытовую версии Google Glass для различных мест. Разработчики корпоративной версии Glass для начала формализовала эту структуру, создав экосистему поддержки партнеров, закупающих очки непосредственно в Alphabet и работающих над адаптацией очков совместно с командой Glass Enterprise.

Очки добавленной реальности Google Glass EE

Эти партнеры будут поставлять корпоративным клиентам полный пакет оборудования, включая аппаратную часть и программное обеспечение.

Основная задача команды Enterprise X сводилась к разработке новой версии очков, предназначенной для использования в жестких условиях производства и оптимизированной для работы с новым набором функций для реальных клиентов.

До недавнего времени Google и ее партнеры по проекту хранили полное молчание о разработке новой корпоративной версии очков, так что в интернете можно было найти только изображения прежней бытовой версии Glass Explorer Edition.

Очки Google Glass EE в производственном процессе

В новой версии очков Explorer Edition кнопка управления камерой установлена на шарнире рамки и выполняет двойную функцию, позволяя также удаленно подключать отдельную часть электроники устройства под названием Glass Pod. Очки также можно использовать с диоптрийными линзами. Сейчас производством стекла для очков Enterprise Edition занимается компания 3M, однако по мере роста популярности устройства ожидается, что в число производителей также могут войти другие производители оптики и оправ для очков, такие как Warby Parker или Ray-Ban.

Очки Glass EE позиционируются производителем как полезный инструмент для многих сфер деятельности, включая производство, логистику, полевые службы, здравоохранение и так далее. Благодаря тому, что информация отображается на уровне глаз, сотруднику практически не приходится перефокусировать взгляд с транслируемого контента на руки и выполняемую работу.

Список улучшений корпоративной версии очков включает более быстрый процессор, поддержку более быстрых сетей Wi-Fi, а также улучшенное время автономной работы устройства, полностью перекрывающее 8-часовой рабочий день без подзарядки. В случае интенсивного режима использования очков – например, с постоянной трансляцией потокового видео, для Google Glass EE предусмотрено подключение внешней батареи.

Очки Google Glass EE в здравоохранении

Разрешение встроенной в очки камеры было увеличено с 5 МП до 8 МП. Впервые очки Google Glass EE обзавелись светодиодной индикаций режима записи видео.

Промежуточные итоги и ближайшие перспективы

Согласно результатам испытаний в компании AGCO, занимающейся производством сельскохозяйственных машин, использование очков Glass EE сокращает потери времени сотрудников на согласование рабочих моментов, просмотр рабочей документации и пересылку фотографий рабочего процесса с ноутбуков или планшетов. В целом, использование очков Glass ЕЕ уменьшило время производственного цикла на 25%, время инспектирования готовой продукции на 30%.

Уже сейчас AGCO использует в производственном процессе более сотни устройств Google Glass 2.0, каждое из которых обошлось компании примерно в $1300-$1500. В планах компании – заказ до тысячи дополнительных устройств в ближайшие 18 месяцев.

По данным последнего прогноза аналитиков из Forrester Research, в 2025 г. порядка 14,4 млн сотрудников в США будут использовать «умные очки».