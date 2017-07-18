«Умные очки» Google Glass восстали из мертвых. Видео
Возрождение дополненной реальности для корпоративных заказчиков
Alphabet, родительская компания Google и владелец лаборатории Alphabet X (The Moonshot Factory), представила новую версию очков дополненной реальности Google Glass в версии Enterprise Edition (Glass EE).
Первоначальный проект по выпуску и поддержке очков Google Glass в бытовой версии Explorer Edition был представлен на конференции Google I/O 2012, и затем был свернут в 2015 г. после не совсем удачного запуска и жесткой критики со стороны пользователей.
В новой версии проект со-основателя Google Сергея Брина (Sergey Brin) изначально был ориентирован на применение в производстве в качестве практического инструмента, позволяющего экономить время и деньги.
Очки Glass EE проходили тестирование на протяжении последних двух лет в корпоративной среде более чем 50 различных предприятий США, таких как DHL, General Electric, Volkswagen, AGCO, Dignity Health, NSF International, Sutter Health, Boeing Company и других. Сотрудники компаний использовали очки Glass EE для более оперативного выполнения своих обязанностей благодаря тому, что очки обеспечивали быстрый доступ к необходимой сотруднику информации с помощью простых голосовых команд, оставляя при этом руки свободными.
Благодаря позитивным отзывам, полученным в процессе 2-летнего испытания Glass Enterprise Edition, компания приняла решение о коммерциализации проекта, и теперь очки будут доступны любым корпоративным заказчикам через партнерскую сеть Google.
Добавленная реальность в корпоративном окружении: как это работает
Очки добавленной реальности Glass EE по-прежнему представляют собой небольшие легкие очки со встроенным компьютером с полупрозрачным экраном на стекле очков, однако в отличие от первой версии причудливой формы, Google Glass 2.0 своему дизайну почти не отличаются от обычных защитных очков, являющихся частью штатной экипировки для множества профессий.
Glass EE передают изображение на сетчатку глаза, записывают видео и снимают фото, позволяют делать поисковые запросы и видеть результаты. Большинство функций исполняется с помощью голосовых команд.
По данным Google, ряд компаний, принявших участие в тестировании очков Glass EE, ранее имел дело с различными стартапами, пытавшимися адаптировать бытовую версии Google Glass для различных мест. Разработчики корпоративной версии Glass для начала формализовала эту структуру, создав экосистему поддержки партнеров, закупающих очки непосредственно в Alphabet и работающих над адаптацией очков совместно с командой Glass Enterprise.
Эти партнеры будут поставлять корпоративным клиентам полный пакет оборудования, включая аппаратную часть и программное обеспечение.
Основная задача команды Enterprise X сводилась к разработке новой версии очков, предназначенной для использования в жестких условиях производства и оптимизированной для работы с новым набором функций для реальных клиентов.
До недавнего времени Google и ее партнеры по проекту хранили полное молчание о разработке новой корпоративной версии очков, так что в интернете можно было найти только изображения прежней бытовой версии Glass Explorer Edition.
В новой версии очков Explorer Edition кнопка управления камерой установлена на шарнире рамки и выполняет двойную функцию, позволяя также удаленно подключать отдельную часть электроники устройства под названием Glass Pod. Очки также можно использовать с диоптрийными линзами. Сейчас производством стекла для очков Enterprise Edition занимается компания 3M, однако по мере роста популярности устройства ожидается, что в число производителей также могут войти другие производители оптики и оправ для очков, такие как Warby Parker или Ray-Ban.
Очки Glass EE позиционируются производителем как полезный инструмент для многих сфер деятельности, включая производство, логистику, полевые службы, здравоохранение и так далее. Благодаря тому, что информация отображается на уровне глаз, сотруднику практически не приходится перефокусировать взгляд с транслируемого контента на руки и выполняемую работу.
Список улучшений корпоративной версии очков включает более быстрый процессор, поддержку более быстрых сетей Wi-Fi, а также улучшенное время автономной работы устройства, полностью перекрывающее 8-часовой рабочий день без подзарядки. В случае интенсивного режима использования очков – например, с постоянной трансляцией потокового видео, для Google Glass EE предусмотрено подключение внешней батареи.
Разрешение встроенной в очки камеры было увеличено с 5 МП до 8 МП. Впервые очки Google Glass EE обзавелись светодиодной индикаций режима записи видео.
Промежуточные итоги и ближайшие перспективы
Согласно результатам испытаний в компании AGCO, занимающейся производством сельскохозяйственных машин, использование очков Glass EE сокращает потери времени сотрудников на согласование рабочих моментов, просмотр рабочей документации и пересылку фотографий рабочего процесса с ноутбуков или планшетов. В целом, использование очков Glass ЕЕ уменьшило время производственного цикла на 25%, время инспектирования готовой продукции на 30%.
Уже сейчас AGCO использует в производственном процессе более сотни устройств Google Glass 2.0, каждое из которых обошлось компании примерно в $1300-$1500. В планах компании – заказ до тысячи дополнительных устройств в ближайшие 18 месяцев.
По данным последнего прогноза аналитиков из Forrester Research, в 2025 г. порядка 14,4 млн сотрудников в США будут использовать «умные очки».