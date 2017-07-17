В России создали новый тип 3D-биопринтеров
Новый вид биопринтеров
Российская компания 3D Bioprinting Solutions представила новый вид 3D-принтеров для печати человеческих органов – на основе магнитной ловушки. Презентация состоялась в ходе состоявшего в Нижегородской области фестиваля Alfa Future People.
Что такое 3D Bioprinting Solutions
Компания 3D Bioprinting Solutions создана Александром Островским, основателем сети медицинских лабораторий «Инвитро», и предпринимателем Юсефом Хесуани. Разработками в компании руководит Владимир Миронов, советский ученый, эмигрировавший в США, но затем вернувшийся в Россию. Миронов обладает рядом патентов в сфере печати человеческих органов.
В 2015 г. компания уже разработала первый 3D-биопринтер – «Фабион». На нем в лаборатории печатают щитовидную железу. Особенностью «Фабиона» является печать органа слой за слоем из биоматериала.
Необходимы испытания в космосе
Новый тип биопринтеров, представленный 3D Bioprinting Solutions, – магнитный, и он работает по-иному. Биопринтер использует сфероиды – биочернила, созданные из стволовых клеток. Биопринтер создает магнитную ловушку, в которой сфероиды сами собираются в ткань.
Как пояснил CNews представитель 3D Bioprinting Solutions, существует теория, что магнитный биопринтер способен при работе более точно воспроизводить ход выращивания ткани, подобно тому, как это происходит в живом организме, нежели принтер «Фабион». Для магнитного биопринтера нужна невесомость.
В условиях земного притяжения для работы биопринтера требуется существенно увеличивать силу магнитных полей. Кроме того, при работе на Земле происходит вытягивание печатаемых тканей.
Для проверки работы магнитного биопринтера в условиях невесомости компания 3D Bioprinting Solutions договорилась об отправке устройства на Международную космическую станцию.
Как дождь усилил интерес к технологиям на Alfa Future People
Alfa Future People – ежегодный фестиваль электронной музыки под открытым небом, который проходит в селе Большое Козино Нижегородской области. Главным отличием Alfa Future People от других музыкальных фестивалей является наличия зоны для активного спорта и зоны технологий.
В зоне технологий происходят презентации технологических компаний и лекции. В том числе свой лекторий на фестивале организовал Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). В 2017 г. фестиваль проходил при неблагоприятных погодных условиях: из-за сильного дождя в день, предшествующий фестивалю, его территория была в лужах и грязи.
Но, как говорит гендиректор фестиваля Виктор Шкиипин, это не снизило количество зрителей, чье число составило около 50 тыс., а привело к увеличению посетителей в зоне технологий, где можно было укрыться от дождя.