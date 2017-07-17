Nokia выпустила телефоны за $15. Видео

Баланс возможностей и сверхдоступной цены

HMD Global, владеющая торговой маркой на мобильные устройства Nokia, объявила о выпуске двух новых моделей кнопочных телефонов Nokia 105 и Nokia 130. Оба телефона выполнены в эргономичном дизайне, получили ряд улучшений и новых функций.

Обе модели оборудованы 1,8-дюймовым цветным экраном, светодиодным фонариком и встроенным FM-тюнером, и поставляются с предустановленными казуальными играми.

Арто Нуммела (Arto Nummela), CEO, HMD Global, отметил: «По всему миру все еще около 4 млрд людей остаются без выхода в интернет, что не позволяет им получать социальные и экономические блага в полном объеме. В таких условиях даже связь на уровне сообщений и звонков – уже огромный шаг вперед. В 2016 году на планете было продано около 400 млн кнопочных аппаратов, поэтому мы не можем недооценивать потребность пользователей в них, и стараемся создавать новые продукты, расширяющие границы и соединяющие людей».

Nokia 105: проще некуда

По данным HMD Global, в мире на сегодняшний день продано более 200 млн телефонов Nokia 105. Новая версия аппарата получила улучшенный дизайн, увеличенное время автономной работы зарядки, более крупный экран и новую клавиатуру.

Дизайн телефона выполнен по мотивам классических моделей Nokia «анатомической формы», корпус из поликарбоната минимизирует повреждения от падений и ударов.

Новая версия телефона Nokia 105

Телефон Nokia 105 получил цветной 1,8-дюймовый дисплей, позволяющий с определенным комфортом играть в предустановленные игры «Змейка», Doodle Jump и Crossy Road. Обновленная клавиатура характеризуется разнесенными клавишами для более удобного ввода.

Модель Nokia 105 будет доступна в двух версиях: с поддержкой одной или двух SIM-карт. Телефон поддерживает сети стандарта 2G и комплектуется аккумулятором емкостью 800 мАч, емкости которого, согласно данным компании, достаточно для 15 часов непрерывного общения или работы в ждущем режиме на протяжении месяца.

Nokia 105 может хранить до 500 SMS и до 2000 контактов. Аппарат оснащен FM-тюнером и портом microUSB 2.0 для зарядки, но встроенной камеры в телефоне не предусмотрено.

Габариты Nokia 105 составляют 112 x 49,5 x 14,4 мм, вес 73 г. Российские цены на Nokia 105 еще не объявлены – равно как и сроки начала продаж, но в Китае аппарат в версии с поддержкой одной SIM-карты будет стоить $14,5, в версии с поддержкой двух SIM-карт - $15. Nokia 105 будет доступна в матовых синем, белом и черном цветах корпуса.

Nokia 130: с камерой и накопителем, но ненамного дороже

Телефон Nokia 130 также оснащен 1,8-дюймовым цветным дисплеем, однако его характеристики уже интереснее. Аппарат оснащен внутренним накопителем емкостью 32 ГБ и слотом под памяти microSD емкостью до до 32 ГБ. Аппарат поставляется с рядом предустановленных игр, но в случае Nokia 130 также присутствует возможность приобретения дополнительных игрушек от Gameloft.

Модель Nokia 130 оснащена аккумулятором емкостью 1020 мАч, что обеспечивает до 11,5 часов просмотра видео или до 44,5 часов воспроизведения FM-радио. Аппарат оснащен интерфейсом Bluetooth для беспроводного подключения периферии.

Телефон Nokia 130 в версии с двумя SIM-картами

VGA-камера со светодиодной вспышкой, встроенная в аппарат Nokia 130, позволяет делать снимки и записывать видео, сохраняя их на карту MicroSD.

Габариты Nokia 130 составляют 111,5 x 48,4 x 14,2 мм. Цена аппарата для России пока неизвестна, но для мирового рынка заявлены цены на уровне $21,5 для обоих версий – с одной и двумя картами SIM. Модель будет доступна в красном, черном и сером цветах корпуса.