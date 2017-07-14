Samsung раскрыл внешний вид Galaxy Note 8 задолго до анонса

Официальный аккаунт Samsung Exynos в Twitter стал источником ряда подробностей о грядущем флагмане компании Galaxy Note 8. Наряду с характеристиками процессора Exynos 8895, в Сеть также попали характеристики камеры и внешний вид смартфона.

Официальная «утечка»

Официальный аккаунт Samsung Exynos в соцсети Twitter неожиданно опубликовал ряд откровений о характеристиках следующего флагманского смартфона компании, выложив при этом его тизерные изображения.

Пара твитов, опубликованных с аккаунта Samsung Exynos, содержит различные подробности о новом процессоре компании, Exynos 8895, который будет использоваться в Galaxy Note 8. Ссылки, указанные в твитах, ведут на сайт Samsung Semiconductor – производственного подразделения Samsung Group, в которое также входит производитель мобильных гаджетов Samsung Electronics.

Был представлен ряд характеристик нового флагманского процессора Exynos 8895, косвенно подтверждающих основные спецификации грядущей новинки Galaxy Note 8 задолго до ее официального анонса.

Технические подробности

Судя по официальным данным Samsung Semiconductor, процессор Exynos 8895, отныне возглавляющий семейство чипов Exynos 9, будет выпускаться на новейших производственных линиях компании с соблюдением норм наиболее продвинутого технологического процесса 10 нм FinFET.

Потенциальный внешний вид фаблета Galaxy Note 8 на чипе Exynos 8895

Мобильный процессор Exynos 8895 представляет собой 8-ядерное решение, выполненное на базе четырех вычислительных ядер собственного дизайна Samsung и четырех ядер ARM Cortex-A53. Обновление чипа коснулось не только архитектурного дизайна: в Exynos 8895 значительно переработана внутренняя скоростная информационная шина Samsung Coherent Interconnect (SCI), отныне обеспечивающая поддержку когерентности кэш-памяти между вычислительными ядрами и встроенной графикой в рамках архитектуры ARMv8 ISA и гетерогенной структуры HSA (Heterogeneous System Architecture), подразумевающей поддержку более быстрых вычислений наряду с такими современными технологиями как искусственный интеллект и глубокое машинное обучение.

Интегрированная в Exynos 8895 графика ARM Mali-G71

В плане интегрированной 3D-графики для процессора Exynos 8895 обещана интеграция новейшего лицензионного ядра ARM Mali-G71 на архитектуре Bifrost, обладающего в версии для чипа Samsung 20-шейдерными вычислительными ядрами и обеспечивающего прирост производительности на 60%, по энергоэффективности на 20% и по производительности на 40% по сравнению с предшественником. Графическая подсистема Exynos 8895 также поддерживает такие современные технологии как MSAA, Mipmaps и тесселяция.

Улучшенные характеристики чипа Exynos 8895

Чип Exynos 8895 разработан и оптимизирован для достижения максимальной производительности при минимальном энергопотреблении для увеличения продолжительности автономной работы смартфона от одного заряда батареи. Для процессора заявлен 27-процентный рост производительности или 40-процентное снижение энергопотребления по сравнению со своим предшественником, выполненным с соблюдением норм 14 нм LPE FinFET.

Официально подтверждено, что чип Exynos 8895 будет оснащен встроенным радиочастотным модемом с поддержкой стандарта 1Gbps LTE-Advanced, поддерживающим агрегацию до пяти несущих частот (5CA, Carrier Aggregation) на прием данных. На практике это означает, что смартфон на базе чипа Exynos 8895 сможет поддерживать загрузку данных со скоростью до 1 Гбит/с (5CA, Cat.16) и передачу данных на скорости до 150 Мбит/с (2CA, Cat.13). Чип также поддерживает такие современные продвинутые функции как FD-MIMO и LBT для LAA.

Мобильный процессор Exynos 8895 оснащен аппаратным мультиформатным кодеком MFC (Multi-Format Codec), обеспечивающим запись и воспроизведение видео с максимальным разрешением до 4K (WQUXGA, 840x2400, или 4K UHD, 4096x2160) со скоростью до 120 кадров в секунду и с поддержкой всех актуальных на сегодня кодеков, включая HEVC (H.265), H.264 и VP9.

Поддержка сдвоенной основной камеры в Galaxy Note 8

Интегрированный в чип Exynos 8895 процессор обработки изображений (ISP, Image Signal Processor) поддерживает два сенсора разрешением до 28 МП для основной и фронтальной камер плюс еще один сенсор на 16 МП для сдвоенной основной камеры для получения фотографий высокого качества при минимальном расходе энергии. Процессор также поддерживает «умный» динамический диапазон Smart WDR и фазовый автофокус PDAF.

Возможный внешний вид Galaxy Note 8

Список дополнительных возможностей чипа Exynos 8895 включает наличие встроенного модуля визуальной обработки (VPU, Vision Processing Unit), предназначенного для функции машинного зрения, а также ряда функций защиты и криптографии, обеспечивающих надежную работу с устройством и безопасность платежей, в том числе, с использованием биологических идентификаторов, таких как сетчатка глаза или отпечаток пальца.

Защита и идентификация в чипе Exynos 8895

Чип Exynos 8895 поддерживает технологии навигации GPS, GLONASS, BeiDou, интерфейсы накопителей eMMC 5.1, UFS 2.1 и SD 3.0, а также оперативную память LPDDR4x.

Galaxy Note 8 и Exynos 8895

На основе официальных данных о чипе Exynos 8895 в Сети немедленно появились многочисленные слухи и спекуляции о характеристиках будущего флагмана Galaxy Note 8. Данные о чипе Exynos 8895 действительно подтвердили ряд циркулировавших ранее утечек о возможностях Galaxy Note 8 – в частности, ему еще с весны приписывают наличие сдвоенной основной камеры.

Предварительные утечки также неоднократно приписывали будущему фаблету Galaxy Note 8 близкое сходство внешнего дизайна с Galaxy S8 и S8 Plus, а также наличие 6,3-дюймового дисплея с соотношением сторон 18,5:9, встроенную стереосистему AKG и поддержку стилуса S Pen.

Представленные в твитах Samsung Exynos фрагменты изображений будущего флагмана вряд ли позволяют говорить что-то определенное о размере диагонали экрана. В то же время, можно однозначно утверждать, что на представленных снимках изображены не Galaxy S8 или S8 Plus – они обладают более закругленным корпусом, нежели аппараты Galaxy Note, углы которых всегда обладали меньшим радиусом закругления.

Когда появится новый флагман

Многочисленные сообщения в Сети указывают на то, что официально Samsung может представить Galaxy Note 8 уже 23 августа 2017 г. Возможно, именно с этим и связана «официальная утечка» в Twitter, призванная подогреть интерес к новому флагману Galaxy Note 8 менее чем за месяц до его официального анонса.