«Яндекс.Такси» и Uber объединились в компанию стоимостью $3,7 млрд

«Яндекс» договорился об объединении своего сервиса такси с Uber. Объединенная компания будет находится под контролем «Яндекса», в нее будет вложено $325 млн.

«Яндекс» создает совместное предприятие с Uber

Компания «Яндекс» договорился об объединении сервиса «Яндекс.Такси» с Uber. Партнерство будет работать в России, а также в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии и Казахстане.

Uber вложит в объединенную компанию $225 млн, «Яндекс» - $100 млн. Контроль в новой структуре будет принадлежать «Яндексу» - у него будет 59,3%. 36,6% акций будут принадлежать Uber. Еще 4,1% будут принадлежать сотрудникам компании.

Что будет представлять из себя объединенная компания

Объединенную компанию возглавит гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян. Согласно пресс-релизу, новая компания будет использовать технологии и знания «Яндекса» в области картографического и навигационного сервисов и поисковых систем и глобальный опыт Uber как мирового лидера среди онлайн-сервисов для заказа перевозок.

Это позволит создать еще более динамично развивающийся и устойчивый бизнес, который отвечает всем потребностям пользователей и водителей, а также помогает развитию транспортной инфраструктуры городов и регионов.

В объединенном такси «Яндекса» и Uber контрольный пакет получит «Яндекс»

После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок, и «Яндекс.Такси», и Uber, по-прежнему будут доступны пользователям. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. Как говорится в пресс-релизе, это позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом.

Завершение сделки ожидается в IV квартале 2017 г. В рамках соглашения «Яндекс.Такси» договорился о роуминге с Uber. Теперь туристы из России смогут вызывать такси за рубежом с помощью приложения «Яндекс.Такси», а туристам из-за рубежа станут доступны машины от «Яндекс.Такси» с помощью приложения Uber. Частью партнерства станет и запущенный Uber сервис по доставке еды UberEats.

Китайский вариант

Интересно, что годом ранее, в августе 2016 г. похожую сделку Uber совершил в Китае, дав себя поглотить местному стартапу в области такси Didi Chuxing.

Didi Chuxing - крупнейший сервис заказа такси в Китае со штаб-квартирой в Пекине. По оценке Reuters, на рынке услуг по заказу такси в КНР доля сервиса составляет 55%. Сооснователь Uber Трэвис Каланик (Travis Kalanick) в 2016 г. оценивал долю своей компании на китайском рынке в 30-35%.

Стоимость объединенного предприятия Uber и Didi Chuxing должна была составить около $35 млрд. Инвесторы Uber China получили 20% долю в Didi. Сам бренд Uber после сделки продолжил свое присутствие на китайском рынке, а Didi Chuxing должна была вложить в развитие Uber в США $1 млрд.

Оценки рынка такси

По оценкам «ВТБ-Капитал», рынок легальных перевозок такси в России в 2016 г. составил 501 млрд руб. В то же время, по оценкам Аналитического центра при правительстве, рынок «серых» такси составил 116 млрд руб. Таким образом, доля объединенной компании по выручке в 2016 г. составила бы 5-6% от всего рынка.

Возможные причины слияния

Источник на рынке таксомоторных перевозок видит несколько причин для слияния Uber с «Яндекс.Такси». «По сути, Uber изобрел рынок «бомбил» для Евросоюза и США, однако в России он существовал годами. Кроме того, в России Uber приходится сталкиваться с различными проблемами: претензии ФАС и Роскомнадзора, требования о работе исключительно с лицензированными водителями и т.д. По этой причине Uber было непросто работать в России».

Из-за новости об объединении сервисов такси «Яндекса» и Uber акции «Яндекса» достигли исторического максимума

Кроме того, партнерам необходимо объединить усилия для продвижения в регионах. В Москве по числу поездок лидирует «Яндекс.Такси», на втором месте - Gett, на третьем - Uber. В то же время в целом по стране лидерами являются сервисы «Максим», «Везет» и Rutaxi, отмечает собеседник CNews.

У объединенной компании будет доступ к объединенному капиталу, что позволит усилить маркетинговое продвижение и предлагать различные цифровые сервисы. А вот будут ли снижены тарифы - вопрос, ведь такой шаг потребует поддержки со стороны самих водителей, добавляет собеседник издания. В «Яндексе» не стали комментировать вопрос об изменениях в тарифной политике.

Акции «Яндекса» достигли исторического максимума

Сразу после объявления о создании совместной компании с Uber акции «Яндекса» начали расти в цене.

К 14 часам по московскому времени 13 июля 2017 г. их рост составил 18%, а цена достигла $27,72 на бирже Nasdaq и 1,95 тыс. руб. на Московской бирже, что, как сообщает «Вести.Экономика», стало историческим максимумом цены акций в истории компании.

Ближе к вечеру торги акциями «Яндекса» на «Московской бирже» были переведены в особый режим из-за роста более чем на 20%. Акции Yandex N.V. на бирже Nasdaq в Нью-Йорке выросли почти на 16,5% по сравнению с предыдущим отчетным периодом и торгуются на уровне в $31,83 за бумагу. При этом рост котировок бумаг достигал 18,7%, отмечает ТАСС.