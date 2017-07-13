Компания основателя ABBYY Давида Яна выпустила «умный» поиск в почте

Стартап Findo запустил поисковый сервис Yva, который находит в переписке пользователя сведения о предстоящих задачах, составляет их список, а потом выдает напоминания. Другой сервис Findo, получивший инвестиции от ABBYY, занимается поиском файлов на устройствах и в облачных хранилищах. Оба поисковика понимают естественную человеческую речь в текстовом виде.

Сервис Yva

Компания Findo, которая специализируется на «умном» поиске, создала сервис планирования задач по данным переписки пользователя. Об этом сообщает ресурс VentureBeat. Сервис получил название Yva, он доступен по адресу yva.ai. Стартап Findo принадлежит Давиду Яну, основателю компании ABBYY.

Проект Yva находится на стадии беты, пользоваться сервисом пока нельзя. На сайте yva.ai можно записаться в очередь, которая уже насчитывает более тысячи желающих. Yva можно будет пользоваться не только на сайте — планируется запуск приложений для ПК и мобильных устройств под управлением iOS и Android.

Как это работает

Yva просматривает почту пользователя и находит в письмах ключевые фразы, побуждающие к действию, вроде «пожалуйста, ответьте» или «дайте нам знать». Внимание поисковика также привлекают письма, где указаны дедлайны выполнения различных задач. На основании этих данных сервис составляет список задач, о которых напоминает пользователю. Сервис работает с почтой Gmail, Outlook.com, Exchange Online, iCloudMail и Yahoo. Yva понимает разговорную человеческую речь (в виде текста) и постоянно совершенствует это понимание с помощью машинного обучения.

Поисковый сервис Yva находит в переписке пользователя важные дела



Аудитория Yva может быть довольно внушительной, поскольку более 2,9 млрд человек в мире все еще пользуются электронной почтой, несмотря на растущую популярность мессенджеров, пишет VentureBeat. Более того, количество писем, отправляемых и получаемых в мире за день, растет: с 205 млрд в 2015 г. до прогнозируемых 246 млрд в 2019 г.

Что такое Findo

Принцип работы Yva напоминает механизм Findo — поисковика, запущенного компанией Яна в июне 2016 г. Findo предназначен для поиска файлов на устройствах, а также в облачных хранилищах Facebook, Dropbox, Google Drive, Evernote, Box, Gmail, Exchange и Outlook. Благодаря пониманию естественной речи помощник способен найти файл даже по обрывочным и косвенным указаниям.

Посевные инвестиции для Findo в размере $3 млн были предоставлены компанией ABBYY, которая на тот момент была намерена вложить в стартап еще столько же, пишет VentureBeat.

Другие проекты Давида Яна

Давид Ян — российский предприниматель, наиболее известный как основатель компании ABBYY. Компания была создана им в 1989 г., тогда она называлась BIT Software. На момент основания бизнеса Ян был студентом 4 курса Московского физико-технического института (МФТИ). Сооснователем компании выступил Александр Москалев. В настоящий момент компания, переименованная в 1997 г. в ABBYY, занимается разработкой технологий оптического распознавания документов и ввода форм, а также прикладного лингвистического ПО.

Ян также известен как создатель карманного коммуникативного компьютера для подростков Cybiko, вышедшего в 2000 г. В 2005 г. им была основана компания по автоматизации ресторанов iiko.