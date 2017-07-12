Каким будет новый «эталонный» Android-смартфон Pixel XL 2? В Сеть попали изображения и характеристики

В Сети опубликованы рендеры второго поколения смартфонов Google Pixel XL, анонс которого ожидается в октябре. Смартфон получил AMOLED-дисплей от компании LG с диагональю 6 дюймов и соотношением сторон 2:1. Все второе поколение «эталонных» смартфонов Google будет базироваться на чипе Qualcomm Snapdragon 835.

Рендеры Pixel XL 2

Издание Android Police опубликовало рендеры и новые характеристики грядущего второго поколения смартфонов Google Pixel XL. Аппарат станет флагманом Google за 2017 г. Издание уверяет, что сведения получены из самых надежных источников, однако это может быть еще не финальная версия продукта.

Кодовым именем нового Pixel XL, как это обычно бывает с эталонными смартфонами Google, стало название рыбы — Taimen. Компания анонсирует его не раньше октября, полагает Android Police. Что касается цены, то второе поколение Pixel, как и первое, будет относится к дорогим смартфонам.

Технические особенности

Судя по изображению, смартфон получит экран шириной во всю переднюю панель корпуса. Источники уточняют, что это будет AMOLED-дисплей от компании LG с диагональю 6 дюймов и соотношением сторон 2:1. Экран имеет скругленные углы в стиле LG G6 и Galaxy S8. По периметру смартфона будет располагаться чувствительный контур, который позволит смартфону реагировать, когда его сжимают в руке, полагает Android Police. Подобная технология используется в HTC U11, там она называется Edge Sense.

Первое изображение нового «эталонного» смартфона Google - Pixel XL 2

Предположительно, Pixel XL будет создан на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 835 с тактовой частотой до 2,45 ГГц. Он получит 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. По данным Android Police, разработчики сохранят аудио-порт 3,5 мм.

Семейство Pixel 2

В апреле 2017 г. стало известно, что Google работает над вторым поколением семейства Pixel, основой для которого послужит Qualcomm Snapdragon 835. Новые модели получили кодовые имена Walleye, Muskie и Taimen. Taimen переводится как «лосось-таймень» — он является самым крупным представителем в семействе лососевых, что согласуется с 6-дюймовым дисплеем одноименного смартфона. Walleye означает «светлоперый судак», а Muskie — «щука-маскинонг».

С тех пор в СМИ успели появиться сообщения, что проект Muskie закрыт, и в октябре 2017 г. компания представит лишь два смартфона. Появились также данные о Walleye — предположительно, смартфон получит экран с диагональю 4,97 дюйма и разрешением 1920×1080 пикселей, чип Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Также есть информация, что вместо разъема 3,5 мм он будет оснащен дополнительным стерео-динамиком.

Первое поколение Pixel

В октябре 2016 г. стартовали продажи новых брендированных смартфонов от Google — Pixel и Pixel XL. На их презентации компания заявила, что отказывается от выпуска гаджетов под брендом Nexus, которые создавала совместно с различными производителями с 2010 г. В отличие от Nexus, Pixel был разработан Google самостоятельно. Как и Nexus, он позиционируется как «эталонный» смартфон, так как служит примером использования «чистого» Android таким, как его представляет себе Google.

Смартфон Pixel оснащен 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1080 пикселей, флагманский Pixel XL получил 5,5-дюймовый экран с разрешением 2560x1440 пикселей. Все Pixel первого поколения созданы на базе процессора Qualcomm Snapdragon 821. Они имеют 4 ГБ оперативной и 32 ГБ или 128 ГБ постоянной памяти. Основная камера обладает разрешением 12 МП, фронтальная камера имеет разрешение 8 МП. Смартфон Pixel оснащен аккумулятором емкостью 2770 мАч, у модели Pixel XL батарея мощнее – 3450 мАч.

Главные особенности смартфонов семейства Pixel — это наличие виртуального голосового помощника Google Assistant, выдающиеся характеристики камеры, хранилище, коммуникации и виртуальная реальность. Смартфоны можно купить в России. На Яндекс.маркете цена Pixel составляет от p38400 до p52900. Цена Pixel XL – от p44250 до p59990. В марте 2017 г. Google признала неустранимую аппаратную неисправность в Pixel.