Создан первый в мире мобильник без батареи. Видео

Разработан рабочий прототип сотового телефона, работающего без батареи. Энергию он берет из высокочастотных сигналов и от света.

Мобильник без батарейки

Ученые из Вашингтонского университета разработали прототип мобильного телефона, способного работать без батареи. Как пишет HotHardware со ссылкой на одного из руководителей научной группы, доцента Шьяма Голакотту (Shyam Gollakota), телефон «практически не потребляет энергию».

Связь на светодиодах

Работает он по следующему алгоритму – часть необходимой энергии (микроватты мощности) – устройство забирает из высокочастотных сигналов базовой станции, расположенной на расстоянии около 10 м.

Другую часть энергии он вырабатывает из света с помощью миниатюрных светодиодов. Во время работы телефон в целом потребляет примерно 3,5 мкВт энергии и способен за счет этого соединиться с базовой станцией, отправляя и принимая сигнал на расстоянии около 15 м.

Кроме пробного обычного звонка с прототипа, ученые также смогли через свой телефон осуществить звонок через Skype.

Внешний вид прототипа далек от современных представлений о смартфоне – это минималистичная плата с микросхемами и подключенными наушниками.

Телефон-рация

По словам разработчиков, чтобы совершить полноценный звонок, телефон должен находиться в режиме непрерывного энергоснабжения. Как правило, максимум энергии, которую можно получить от сигналов или света – 10 мкВт.

Чтобы уменьшить потребляемую мощность устройства, разработчики отказались от использования в нем преобразователя аналоговых данных в цифровой сигнал. Создатели устройства говорят, что оно напоминает рацию: абонент должен постоянно переключаться между передачей и приемом сигнала, нажимая кнопку.

Базовые станции, которые будут генерировать необходимую для подпитки телефона энергию, по расчетам ученых можно встроить в обычные Wi-Fi-роутеры. «В будущем все станции сотовой связи или Wi-Fi-роутеры могут быть оснащены нашей технологией. И если Wi-Fi будет снабжена каждая квартира или дом, зона покрытия нашей связи будет глобальной», - уверен соавтор разработки, аспирант Вамси Талла (Vamsi Talla).

Между тем, эксперты сомневаются, что технология найдет широкое применение в ближайшем будущем, поскольку современные смартфоны – с учетом процессора, оперативной памяти и мощных дисплеев - рассчитаны на гораздо большее энергопотребление, чем декларируемые 3,5 мкВт.