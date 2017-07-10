Экс-сотрудница Facebook и Google разрабатывает «шапочку для чтения мыслей»

Стартап Openwater, основанный бывшим разработчиком Oculus, обещает сделать телепатию реальностью в течение ближайших 8 лет – разрабатываемый ими прибор внешне будет похож на обычную шапку.

От Oculus до телепатической шапки

Бывший менеджер Facebook Мэри Лу Джепсен (Mary Lou Jepsen), основавшая в 2016 г. стартап Openwater, заявила, что технология чтения мыслей станет доступна людям в течение ближайших 8-10 лет.

Как пишет Cnet, стартап уже разработал соответствующую технологию, однако ее детали раскрываются крайне скупо, поскольку Openwater планирует сперва запатентовать ее.

В активе Мэри Лу Джепсен – богатый опыт работы в ИТ-проектах. Именно она была одним из разработчиков платформы виртуальной реальности Oculus VR. Кроме того, Мэри Лу Джепсен входила в команду Google X (перспективные технологии, включая нейросети), являясь советником Сергея Брина (Sergey Brin).

Она также выступала соучредителем программы «Один лэптоп для ребенка» (One Laptop per Child, OLPC), в рамках которой создавались дешевые детские ноутбуки для стран третьего мира. Кроме того, Мэри Лу Джепсен является профессором Массачусетского технологического института. За последние 5 лет она зарегистрировала более 100 патентов, в основном в области оптоэлектроники и связанных с ней систем.

Приоритет в конкуренции с искусственным интеллектом

В стартапе Openwater Мэри Лу Джепсен занималась разработкой компактного переносного прибора МРТ-диагностики. По замыслу разработчиков, это должен быть небольшой гаджет, способный поместиться в сумке.

«Шапочка для чтения мыслей» (Thinking cap) Мэри Лу Джепсен

Возможно, работа над этой технологией подвигла Openwater на создание прибора для чтения человеческих мыслей. «Openwater создает девайс, который позволит заглянуть внутрь головы человека. Это открывает новые возможности для диагностики и лечения болезней, а если рассматривать шире – для общения с помощью мыслей.

Я думаю, что речь не идет о десятилетиях, примерно лет через восемь телепатия станет доступна», - цитируют журналисты Мэри Лу Джепсен. Судя по обнародованному концепту, устройство будет представлять собой обычную шапку со встроенными внутри датчиками (Thinking cap).

В Openwater заранее опровергли информацию о том, что устройство может использоваться в целях тоталитарного контроля над людьми: «шапка будет работать лишь, когда человек сам захочет, чтобы она работала».

По словам Мэри Лу Джепсен, устройство не просто сократит людям время, которое требуется для передачи информации при помощи речевого аппарата, но и даст им преимущество перед искусственным интеллектом, о перспективе доминирования которого над человеком в последнее время часто заходит речь. Кроме того команда Openwater заявляла о гипотетической возможности с помощью разрабатываемого устройства наладить общение между людьми и животными.