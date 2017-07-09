Скончался один из основателей Рунета Антон Носик

Скончался известный интернет-деятель и блогер Антон Носик, внесший большой вклад в создание Рунета. В частности, он создал интернет-издания «Газета.ру», «Лента.ру», newsru.com, BFM.ru и другие проекты.

Умер Антон Носик

В Москве скончался известный блогер и интернет-деятель Антон Носик. Об этом сообщили сразу несколько его знакомых — блогер Илья Варламов, владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Носик скончался от сердечного приступа. Несчастный случай произошел на подмосковной даче друзей.

Как Носик создавал в России интернет

Антон Носик — сын писателя Бориса Носика. Во время Перестройки он эмигрировал в Израиль, но в середине 1990-х годов вернулся в Россию и стал активным деятелем зарождавшегося тогда российского интернета — Рунета.

Не стало Антона Носика

С 1996 г. Носик сотрудничал с интернет-провайдером Cityline, чье подразделение Netsckate активно развивало контент-проекты. В частности Носик вел проект «Вечерний интернет» — ежедневное издание об интернете. Носик также был активным популяризатором интернета и выступал с различными статьями о Всемирной паутине в оффлайн-СМИ.

О влиянии Антона Носика в Рунете в те годы ходили легенды. Например, журнал «Компания» писал, что на одной из региональных конференций Носика спросили, «а кому принадлежит этот ваш интернет»? Немного подумав, Носик ответил: «Вы знаете, он принадлежит мне».

В 1998 г. Антон Носик стал главным редактором ресурса «Газета.ру» — первой ежедневной газеты в Рунете. Проект осуществлялся Фондом эффективной политики (ФЭП).

В 1999 г. «Газета.ру» была продана структурам нефтяной компании «Юкос», после чего коллектив издание вместе с Носиком перешел в другой проект ФЭПа — «Вести.ру» (просуществовал до 2002 г.). Тогда же ФЭП запустил новостное издание «Лента.ру», которое также возглавил ФЭП.

Параллельно Носик стал одним из руководителей «Мемонета» — интернет-подразделения холдинга «Медиа-мост» Владимира Гусинского. Основным проектом «Мемонета» стало новостное издание ntv.ru, создававшееся как представительство телекомпании НТВ. В 2003 г. издание переехало на домен newsru.com.

В 2001 г. Носик был президентом интернет-холдинга «Рамблер». Тогда же Антон Носик стал одним из первых русскоязычных пользователей сервиса Livejournal. Его блог, который он вел под ником dolb[...], стал одним из двигателей блогосферы Рунета.

Основатель русскоязычной блогосферы

В 2006 г. Носик стал одним из руководителей принадлежащей Александру Мамуту компании SUP, которая сначала выкупила права на кириллический сегмент Livejournal, а затем приобрела и весь сервис.

Носик с перерывами работал в SUP до 2012 г. Кроме того, в 2008 г. Носик руководил запуском издания BFM. В последние годы Антон Носик был известен как активный блогер. Один из постов Носика стал поводом для возбуждения Следственным комитетом в отношении него уголовного дела об экстремизме. Обвинение просило для Носика тюремного заключения, но суд назначил блогеру наказание в виде штрафа.