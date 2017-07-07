В США требуют запретить продажи iPhone и iPad

Qualcomm обратился в Комиссию по международной торговле США с требованием запрета продаж в США некоторых моделей Apple iPhone и iPad в связи с якобы имеющим место нарушением шести ее патентов. Аналитики полагают, что на будущих продажах iPhone 8 запрет не отразится.

Остановить продажи iPhone

Qualcomm Incorporated, крупнейший мировой производитель процессоров для мобильных устройств, в официальном пресс-релизе сообщила о подаче жалобы в Комиссию по международной торговле США (U.S. International Trade Commission, ITC) на компанию Apple. Qualcomm утверждает, что, Apple практиковала в США «незаконный ввоз и продажу iPhone», нарушающих шесть патентов Qualcomm с ключевыми технологиями, «обеспечивающими работоспособность важных функций и технологий в iPhone».

В своей жалобе Qualcomm настаивает на том, чтобы ITC провела расследование о нарушениях Apple и по его результатам представила ограничительный ордер (LEO), запрещающий дальнейший импорт в Соединенные Штаты iPhone и других продуктов с нарушениями патентов Qualcomm, а также запрещающий дальнейшие продажи этих продуктов.

«Сделанные в Qualcomm изобретения лежат в основе каждого iPhone и превосходят другие современные технологии или сотовые стандарты, – сказал Дон Розенберг (Don Rosenberg), исполнительный вице-президент и генеральный адвокат Qualcomm. – Наши патенты представляют шесть важнейших из тысячного портфолио технологий для функционирования iPhone. Apple продолжает использовать технологию Qualcommи в то же время отказывается за нее платить. Судебные иски направлены на то, чтобы остановить незаконное использование Apple шести наших запатентованных технологий».

Шесть ключевых патентов

Список из шести патентов, которые, по мнению юристов Qualcomm, нарушает Apple, описывают, главным образом, технологии агрегации несущих частот, усиления сигнала и работы с графикой, обеспечивая скоростную передачу данных наряду с экономией расхода батарей.

Иллюстрация к пресс-релизу Qualcomm о нарушении 6 патентов

Все шесть патентов, по утверждению Qualcomm, были зарегистрированы в последние 4 года и покрывают самые новейшие телекоммуникационные технологии.

Описание 6 патентов Qualcomm, якобы нарушенных Apple

Патент США No. 8.487.658 (выдан в 2013 г.) увеличивает производительность смартфона и продолжительность работы батареи за счет подключения высоковольтных и низковольтных микросхем с помощью специальных эффективных интерфейсов.

Патент США No. 8.698.558 (выдан в 2014 г.) описывает технологию экономии заряда батареи за счет расхода энергии только в объеме, необходимом для передачи сигнала, вне зависимости от того, текст это, видео или голос.

Патент США No. 8.633.936 (выдан в 2014 г.) описывает технологию повышения производительности и качества графической подсистемы для игр с одновременной экономией расхода энергии батареи.

Патент США No. 8.838.949 (выдан в 2014 г.) обеспечивает «мгновенную» загрузку для быстрого подключения смартфона к интернету после включения питания, за счет чего экономится расход энергии батареи и уменьшается необходимый объем памяти.

Патент США No. 9.608.675 (выдан в 2017 г.) описывает технику высокоскоростной передачи данных за счет агрегации нескольких каналов трафика, также с экономией расхода батареи.

Патент США 9.535.490 (выдан в 2017 г.) обеспечивает ускорение трафика между процессором и модемом для скоростной загрузки данных для приложений смартфона.

В Qualcomm также утверждают, что список из шести патентов не затрагивает базовые «основополагающие патенты» (standard-essential patents) сотовой связи, которые стали причиной предыдущей судебной тяжбы с Apple.

Неназванный соперник

В своей жалобе в адрес ITC юристы Qualcomm не указали производителя, который вместо нее поставляет чипы для Apple iPhone, но этим неназванным соперником является компания Intel, которая действительно поставляет чипы для некоторых моделей iPhone, начиная с поколения iPhone 7.

Qualcomm напрямую не обвиняет Intel в нарушении своих патентов, обвиняя во всем Apple, которая ставит чипы Intel в iPhone.

Стейси Расгон (Stacy Rasgon), аналитик компании Bernstein, отметил, что рассмотрение передаваемых в ITC исков подобного рода обычно занимает 16 месяцев, так что в любом случае, исход дела вряд ли повлияет на выпуск нового iPhone 8 к 10-летнему юбилею Apple. «Я сомневаюсь, что это [дело] окажет слишком уж много давления на Apple», – сказал Расгон.

По мнению многих сетевых аналитиков, анонс и начало продаж iPhone 8 ожидаются осенью 2017 года.

Прецеденты были

Противостояние между Qualcomm и Apple обострилось в январе 2017 г., когда Федеральная торговая комиссия США начала расследование в отношении Qualcomm, обвиняя ее в «антиконкурентной» тактике по поддержанию собственной монополии на ключевые полупроводниковые компоненты для мобильных устройств.

В том же месяце Apple подала иск против Qualcomm на сумму $1 млрд, обвинив производителя чипов в завышении цен на ее продукцию и отказе от обещанных ранее скидок в связи с тем, что Apple оказала помощь антимонопольным регуляторам Южной Кореи в их исследовании против Qualcomm.

Помимо этого, в апреле 2017 г. Apple также подала жалобу на Qualcomm за несправедливое взимание платы за патентование. В заявлении утверждалось, что, Qualcomm заставляет Apple выплатить сумму, в пять раз превышающую суммарные платежи лицензиарам патентов на сотовую связь.

В Qualcomm на это отреагировали заявлением о том, что Apple распространяет ложную информацию, вводит в заблуждение антимонопольные власти ради уменьшения роялти в ее адрес.