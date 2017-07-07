На ПО для замены Schlumberger в российской нефтянке дадут полмиллиарда

Совокупность правительственного гранта и частных инвестиций в разработку импортозамещающего софта для проектирования процессов в нефтегазодобыче составит 500 млн руб. Созданием ПО по итогам конкурса займется консорциум во главе со «Сколтехом» и МФТИ.

Полмиллиарда — на ГРП-симулятор

Бюджет на разработку первого российского ПО для проектирования процессов нефтегазодобычи достигнет 500 млн. руб. Примерно половину этой суммы составит грант Правительства, остальное — частные инвестиции. Об этом сообщил Сколковский институт науки и технологий («Сколтех»).

Право на получение гранта было разыграно в рамках сколтеховского конкурса «Кибер ГРП» по выбору проектного консорциума для разработки софта, с помощью которого можно будет проектировать гидроразрыв пласта недр Земли (ГРП). Отбор проектов, поддержанный Минпромторгом, Минэнерго и Минкомсвязи, завершился в конце июня 2017 г. Победу одержал консорциум во главе с МФТИ и «Сколтехом». Конкуренцию ему безуспешно пытались составить конгломераты под эгидой Проектного консорциума Республики Башкортостан и Лаборатории геологии и моделирования осадочных бассейнов.

В состав победившей сколковско-физтеховской команды также вошли «Геонавигационные технологии» (GTI), «Геосплит», «Лаборатория системных консультаций», «Фидесис», три института РАН, а также РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, Санкт-Петербургский Политех.

Как рассказал CNews Сергей Стишенко, генеральный директор GTI (компания станет отвечать за разработку отдельных модулей и коммерциализацию программного комплекса), частные инвестиции в проект будут привлечены от некоторых участников консорциума-победителя, среди которых сама GTI и еще три организации. Кроме того, рассматривается вариант привлечения сторонних инвесторов.

Консорциум, победивший в конкурсе на получение правительственного гранта, разработает отечественное ПО моделирования процессов нефтегазодобычи

Выход первой версии готового продукта запланирован на конец 2018 г., хотя на полную разработку решения уйдет 3,5 года. В ноябре 2016 г. в контексте проведения сколтеховского конкурса заместитель Министра промышленности и торговли Василий Осьмаков заявил, что в отраслевом плане по импортозамещению стоит задача снизить долю импортного ПО для моделирования ГРП с текущих 99% до 20% к 2020 г.

Основные игроки рынка и его емкость

По данным GTI, основными игроками на мировом рынке ПО для моделирования гидроразрыва пласта сегодня выступают компании из США — Schlumberger (продукты FracCADE и Mangrove), Baker Hughes (MFrac), Carbo (FracPRO), Gohfer Software (Gohfer). В Минпромторге на данный момент уверены, что полноценных отечественных симуляторов ГРП, позволяющих решать производственные задачи, на рынке нет. Правда, в феврале 2016 г. разработку софта данного класса анонсировала «Роснефть», но сроки завершения проекта тогда указаны не были.

Управляющий партнер венчурного фонда Physetch Venture (портфельный инвестор GTI) Петр Лукьянов заверил CNews, что емкость рынка самих ГРП-симуляторов целесообразно рассматривать без отрыва от рынка услуг по их использованию — непосредственному проектированию гидроразрыва пласта. Масштабы последнего он предлагает оценить по числу операций ГРП, которых в России в 2016 г. было осуществлено порядка 15 тыс.

«Каждая стоит $70-100 тыс., — говорит Лукьянов. — Расходы на дизайн могут доходить до 10% от стоимости операции». Таким образом, добавим от себя, емкость рынка проектирования ГРП в нашей стране может достигать $100-150 млн в год.

Какие именно задачи решают ГРП-симуляторы

В GTI объясняют, симулятор гидроразрыва пласта предназначен для решения ряда прикладных задач, связанных с моделированием распространения трещины гидроразыва в пласте с учетом его геологического строения, геомеханических свойств составных пород, динамики течения жидкости разрыва. Продукт имеет широкую функциональность — от формирования планового или анализа фактического дизайна операции ГРП до визуализации технологического режима проведения ГРП и расчета технико-экономической эффективности операции.

Симулятор ГРП способен значительно улучшить экономику разработки месторождения за счет не только снижения расходов на этапе бурения скважин, но и оптимизации добычи, увеличения срока эксплуатации месторождения без прорыва воды и пр.

По данным GTI, в настоящее время лидирующие позиции по количеству проводимых ГРП занимают США и Канада. «По оценкам экспертов, гидроразрыв способствовал увеличению извлекаемых запасов нефти в Северной Америке на 8 млрд. баррелей. А в США, где технология ГРП применяется чрезвычайно широко, около 25-30% всех запасов стали промышленно доступными именно благодаря этой технологии», — заверяют в GTI.

В компании указывают, что по объемам применения ГРП за Северной Америкой следует Россия, где этот метод используется в основном на нефтяных месторождениях Западной Сибири. «С перспективами в области шельфовой добычи, а также с ростом доли трудноизвлекаемых запасов (а на сегодняшний день она превысила 60%) актуальность технологий при разработке месторождений будет только расти», — заключают в GTI.