Intel лишила основателя McAfee прав на его одиозное имя

В результате досудебного урегулирования разногласий, Джон Макафи пообещал Intel не использовать свою фамилию для брендинга ИБ-компаний.

Обошлось без драки

Федеральный судья США Пол Откен (Paul Oetken) в окружном суде Манхэттена в Нью-Йорке, отклонил судебный иск, который Джон Макафи (John McAfee), создатель одноименного антивирусного программного обеспечения, подал в сентябре 2016 г. к Intel. Также был отклонен и второй иск, поданный на прошлой неделе.

Исковые заявления были оставлены без рассмотрения, по данным Reuters, в связи с досудебным урегулированием всех вопросов по обоюдному согласию сторон.

В судебных исках, направленных против Intel, Джон Макафи добивался права на использование своего имени для названия других своих проектов – после того, как Intel приобрела все права на его бывшую антивирусную компанию McAfee в 2010 г. за $7,68 млрд.

Подачу иска Джон Макафи объяснял полученным от Intel предупреждением о запрете на использование своего имени в коммерческих проектах. Например, называя свою компанию MGT Capital Investments Inc (специализируется на играх и кибербезопасности) в виде «John McAfee Global Technologies Inc», Джон МакАфи, по мнению юристов Intel, нарушает ее права на зарегистрированные товарные знаки.

Джон Макафи, основатель знаменитой одноименной ИБ-компании

Intel, в свою очередь, обвинила Макафи в нарушении авторских прав на товарные знаки и в недобросовестной конкуренции, в следствие которых компания понесла «неуказанные убытки».

McAfee много не бывает



В рамках двустороннего досудебного соглашения Джон Макафи согласился впредь не использовать свое имя в качестве торговой марки. Кроме того, он обещает не пользоваться словосочетаниями «John McAfee Privacy Phone» или «John McAfee Global Technologies» во всех случаях, когда они имеют отношения к продуктам и услугам в сфере кибербезопасности и защиты цифровых данных.

Одновременно с этим Джон Макафи сохранил право использовать свое имя в рекламных объявлениях, акциях и презентациях в любом другом контексте, включая упоминание его роли и вклада в созданную им в 1987 г. McAfee Associates.

Адвокаты McAfee не откликнулись на просьбу Reuters прокомментировать соглашение. Официальный представитель Intel заявил агентству, что в компании довольны урегулированием этого вопроса.

Звезда, смерть и воскрешение бренда McAfee

McAfee, Incorporated была основана в 1987 г. Тогда компания называлась McAfee Associates, со штаб-квартирой в Санта-Кларе в Калифорнии – там же, где располагается головной офис Intel.

Джон Макафи покинул свою компанию в 1994 г., и уже после этого, в 1997 г., после слияния с Network General, компания получила новое название Network Associates. В 2004 г. руководство компании приняло решение вернуться к прежнему названию в сокращенном виде: McAfee.

В 2010 г. Intel объявила о приобретении McAfee за $7,68 млрд – на 60% дороже, чем стоили ее акции на бирже до сообщения о продаже. К этому времени McAfee уже устойчиво занимала вторую по объему выручки долю рынка антивирусного ПО (после Symantec). Сделка была завершена в феврале 2011 г.

В 2014 г. Intel переименовала McAfee в Intel Security, оставив только логотип McAfee с красным щитом и фрагмент «McAfee» в наименовании продуктов. Ребрендинг во многом был связан с желанием Intel дистанцироваться от одиозной фигуры Джона Макафи, который к тому времени прославился своим богемным образом жизни, статусом подозреваемого по делу об убийстве соседа, застреленного в собственном доме в Белизе в ноябре 2012 г., а также обвинением полиции в хранении и продаже оружия и нелицензированных медикаментов. Впоследствии все обвинения против Джона Макафи были сняты.

В апреле 2017 г. Intel закрыла сделку по продаже контрольного пакета акций Intel Security инвестиционному фонду TPG Capital, после чего, как и обещала, переименовала ее в McAfee. Знаменитый бренд вернулся на рынок информационной безопасности после 7-летнего отсутствия.

По условиям соглашения, о котором впервые было объявлено в сентябре 2016 г., TPG Capital получил 51% акций Intel Security, 49% осталось у Intel. Общая стоимость сделки составила $4,2 млрд. Из них $3,1 млрд Intel получила наличными средствами, еще $1,1 млрд – инвестициями в уставный капитал.

Коллизия с торговыми марками McAfee

В мае 2016 г. Джон Макафи был назначен председателем и генеральным директором компании MGT Capital Investments, специализирующейся на цифровых играх и кибербезопасности.

После назначения Джон Макафи на пост, руководство компании объявило о намерении сменить ее название на John McAfee Global Technologies. Таким образом, на рынке мог появиться еще один бренд McAfee.