Опубликован рейтинг CNews Infrastructure: Кризис на рынке ИТ-инфраструктуры затягивается

Глобальные поставки ИТ-инфраструктуры стагнируют ввиду отказа заказчиков от собственных дата-центров и миграции в облака. В России ситуация осложняется экономической рецессией, колебаниями курсов валют и санкциями. Как следствие, поставки ИТ-инфраструктуры ведущими системными интеграторами сократились в валюте на 8%, свидетельствуют данные рейтинга CNewsInfrastructure. Впрочем, российские ИТ-компании успешно находят альтернативные источники доходов.

Арендная модель становится основной

Прошедший год был сложным для поставщиков решений в области физической ИТ-инфраструктуры. Заказчики старались экономить на капитальных издержках и предпочитали либо откаладывать инвестции в ИТ-инфраструктуру, либо использоваться публичные облачные сервисы. Как результат, совокупная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры сохранилась на прежнем уровне по сравнению с 2015 г. (p137 млрд в 2016 г., p135 млрд в 2015 г.), однако сократилась на 8% при пересчете на иностранную валюту ($2,05 млрд в 2016 г. по сравнению с $2,22 млрд годом ранее) вследствие роста курс доллара.



«Заказчики сосредоточены на снижении стоимости владения инфраструктурой и заинтересованы в расширении аутсорсинга вычислительных мощностей. Арендная модель для многих из них становится основной, позволяя заметно снизить капитальные затраты и при этом обеспечивать необходимый уровень производительности ИТ-систем», – комментирует Андрей Тищенко, заместитель директора департамента вычислительных систем компании «Крок». По его словам, заказчики стали переносить в облака не только второстепенные задачи, но и компоненты критической инфраструктуры и тяжелых систем (например, платформы интернет-магазинов или АБС банков).

Альтернативные источники доходов

Рынок российского ЦОД-строения в 2016 г. определили три тенденции. Во-первых, заказчики отказываются от развития собственной ИТ-инфраструктуры в пользу облачных сервисов. Во-вторых, в случае если проекты по ИТ-инфраструктуре все же реализуются, клиенты предпочитают модернизировать уже существующие площади с целью их более эффективного использования вместо строительства новых дата-центров.



Динамика рейтинга поставщиков ИТ-инфраструктуры, в млрд $*



*данные за 2015 г. скорректированы Источник: CNews Analytics, 2017

В-третьих, предпочтение в ЦОД-проектах отдается простым и классическим решениям, у которых короткий срок окупаемости и высокая масштабируемость. В пример можно привести модульные ЦОД, которые позволяют наращивать мощность по мере возникновения потребности (за счет введения в эксплуатацию новых модулей).

Сокращение поставок физической ИТ-инфраструктуры заставляет системных интеграторов искать альтернативные источники доходов и развивать смежные с ИТ направления. Во-первых, это создание инженерных систем и решений физической безопасности в рамках комплексных ИТ-проектов. Согласно данным CNews, 15 крупнейших поставщиков таких решений в 2016 г. заработали ₽40,5 млрд , что на 74% больше, чем годом ранее. Во-вторых, помимо классических проектов в области ЦОД-строения системные интеграторы развивают экспертизу в области умных зданий и сооружений (стадионы, аэропорты, умные офисы и т.п.). Второй год подряд выручка интеграторов от проектов в области зданий и сооружений превышает доходы от строительства дата-центров.



Подробнее читайте в обзоре «Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2017».

