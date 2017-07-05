Сотрудников «Яндекса» эвакуировали из-за пожара

Сотрудники «Яндекса» были эвакуированы из своего офиса из-за возгорания в шахте лифта. Обошлось без пострадавших.

Пожар в офисе «Яндекса»

В Москве в районе 15:00 произошло возгорание в офисе «Яндекса», расположенного в центре столицы на улице Льва Толстого. Об этом сообщило Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС).

Пожар произошел в шахте лифта, площадь возгорания составила 6 кв. м. В сообщении МЧС указывается, что пожарные расчеты незамедлительно прибыли на место инцидента и совместно с администрацией офиса приступили к эвакуации персонала.

Обошлось без пострадавших

Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков подтвердил на своей странице в Facebook, что из-за срабатывания пожарной сигнализации в одном из корпусов офиса интернет-компании была произведена эвакуация персонала. Пострадавших не было.

В «Яндексе» произошел пожар

Позднее Манджиков сообщил, что пожар потушен, и сотрудники компании вернулись к нормальной работе.

Как «Яндекс» хотел купить собственный офис

Напомним, офис «Яндекса» расположен в бизнес-центре «Красная роза». Договор аренды был заключен в 2008 г. В настоящее время «Яндекс» арендует 80 тыс. кв. м.

В начале 2016 г. «Яндекс» договорился с кипрской компанией Red Rose 1875 о покупке данного бизнес-центра. Взамен «Яндекс» должен был предоставить продавцу 4% собственных акций и взять его обязательства по кредиту перед «Сбербанком» на $490 млн.

Однако прошлой осенью «Яндекс» отказался http://www.cnews.ru/news/top/2016-09-08_yandeks_razdumal_pokupat_sobstvennyj_ofis от осуществления данной сделки, посчитав ее условия невыгодными.